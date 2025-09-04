Corriere dello Sport.itCorriere dello Sport.it
Sinner, l'ultimo scoglio prima della finale si chiama Auger-Aliassime: ecco chi è il gigante canadese 

Fu il più giovane ad entrare nella top 100 prima di Jannik. Si è ripreso dopo un periodo buio
Sinner, l'ultimo scoglio prima della finale si chiama Auger-Aliassime: ecco chi è il gigante canadese © EPA
Roale
1 min

L'ultimo ostacolo prima del gran finale. Il prossimo (e si spera penultimo) avversario di Jannik Sinner agli Us Open ha 25 anni e si è ripreso alla grande dopo un periodo buio. Si chiama Félix Auger-Aliassime e il suo nome è stato già nella storia del tennis.C’è solo un tennista, infatti, che è stato più rapido di lui a entrare in top 100 ed è proprio Jannik Sinner, che sfiderà nella semifinale degli Us Open e a cui sper

