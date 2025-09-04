Retroscena Sinner, lo scherzo all'osteopata prima del trionfo con Musetti: cosa è successo

Con il derby tra Jannik Sinner e Lorenzo Musetti si è chiusa agli US Open una sessione serale all'insegna dei colori azzurri sull'Arthur Ashe Stadium. Ad avere la meglio è stato ancora una volta il numero uno al mondo, che si è imposto con il punteggio di 6-1 6-4 6-2 per raggiungere la semifinale a New York, dove affronterà Felix Auger-Aliassime con l'obiettivo di approdare all'ultimo atto della sua corsa alla difesa del titolo. A pochi minuti dalla sfida, Sinner e Musetti hanno svolto il loro warm up l'uno al fianco all'altro e non sono mancati i momenti per stemperare la tensione di una vigilia così sentita. Pescato dalle telecamere, Sinner si è divertito con il suo team diventando il protagonista di un video che è già diventato virale.