Sinner-Auger Aliassime, semifinale US Open: orario, quando si gioca e dove vederla in tv

Il numero uno al mondo sfida il tennista canadese, già battuto 6-0 6-2 a Cincinnati poco più di due settimane fa
3 min

Saranno Jannik Sinner e Felix Auger-Aliassime ad affrontarsi nella seconda semifinale dell'edizione 2025 degli US Open. Il tennista canadese ha aperto il programma dei quarti di finale maschili battendo la testa di serie numero 8 del tabellone Alex De Minaur con il punteggio di 4-6 7-6(7) 7-5 7-6(4) dopo 4 ore e 13 minuti di gioco. Sarà dunque lui l'avversario del numero uno al mondo, che ha raggiunto la sua ottava semifinale Slam in carriera battendo Lorenzo Musetti. con il punteggio di 6-1 6-4 6-2. Reduce dal 6-0 6-2 rifilatogli nei quarti di Cincinnati, l’altoatesino avrebbe tutti i motivi del mondo per sentirsi largamente favorito contro il 25enne di Montreal, autentica sorpresa del torneo che torna in semifinale Slam a 4 anni dalla prima volta, sempre a New York. Auger-Aliassime ha vinto un quarto tecnicamente sporco, pieno di sbavature e tensione, contro Alex de Minaur. Tutt’altra sfida lo aspetta adesso, contro il n.1 del mondo. Lui e Novak legati da un comune denominatore: provare a rovinare la festa a Jannik e Carlos. Da una parte il serbo è agguerrito. Dall’altra, chissà cosa si inventerà Felix.

Sinner-Auger Aliassime, quando si gioca il match

La sfida tra Sinner e Auger-Aliassime, valida per la semifinale degli US Open, andrà in scena nella notte tra venerdì 5 e sabato 6 settembre sull'Arthur Ashe Stadium non prima dell'1:00 ora italiana. Il programma di oggi prevede prima la semifinale tra Djokovic e Alcaraz alle ore 21.

I precedenti tra Sinner e Auger-Aliassime

Sono tre i precedenti tra Sinner e Auger-Aliassime e il canadese è avanti 2-1 nel conto dei confronti diretti, ma il numero uno al mondo ha dominato l'ultimo incrocio imponendosi con un netto 6-0 6-2 nei quarti di finale del Masters 1000 di Cincinnati di quest'anno.

Dove vedere l'incontro in diretta tv

Tutti gli incontri dello US Open verranno trasmessi in diretta tv e in chiaro su Supertennis e sui canali Sky Sport per gli abbonati. Il match sarà visibile anche in streaming sulle app Supertennis, SkyGo e su NOW Tv.

US Open, il montepremi

PRIMO TURNO - €94.465 

SECONDO TURNO - €132.250

TERZO TURNO - €203.530 

OTTAVI DI FINALE - €343.510

QUARTI DI FINALE - €566.790 

SEMIFINALI - €1.082.055

FINALISTA - €2.146.940 

VINCITORE - €4.293.880

