Saranno Jannik Sinner e Felix Auger-Aliassime ad affrontarsi nella seconda semifinale dell'edizione 2025 degli US Open. Il tennista canadese ha aperto il programma dei quarti di finale maschili battendo la testa di serie numero 8 del tabellone Alex De Minaur con il punteggio di 4-6 7-6(7) 7-5 7-6(4) dopo 4 ore e 13 minuti di gioco. Sarà dunque lui l'avversario del numero uno al mondo, che ha raggiunto la sua ottava semifinale Slam in carriera battendo Lorenzo Musetti. con il punteggio di 6-1 6-4 6-2. Reduce dal 6-0 6-2 rifilatogli nei quarti di Cincinnati, l’altoatesino avrebbe tutti i motivi del mondo per sentirsi largamente favorito contro il 25enne di Montreal, autentica sorpresa del torneo che torna in semifinale Slam a 4 anni dalla prima volta, sempre a New York. Auger-Aliassime ha vinto un quarto tecnicamente sporco, pieno di sbavature e tensione, contro Alex de Minaur. Tutt’altra sfida lo aspetta adesso, contro il n.1 del mondo. Lui e Novak legati da un comune denominatore: provare a rovinare la festa a Jannik e Carlos. Da una parte il serbo è agguerrito. Dall’altra, chissà cosa si inventerà Felix.