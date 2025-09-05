Corriere dello Sport.itCorriere dello Sport.it
abbonatiLeggi il giornale

Naviga le sezioni

Segui le Dirette

Live

I nostri social

FacebookInstagramTwitterTelegram

Continua ad esplorare

ContattaciFaqRSSMappa del SitoLa RedazioneEdizione DigitaleAbbonamentiFaqCookie PolicyPrivacy PolicyCondizioni generaliNote legaliPubblicità
Corriere dello Sport.itCorriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
ABBONATI
Live
ABBONATI Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATILeggi il giornale

Alcaraz-Djokovic, semifinale US Open: orario, quando si gioca e dove vederla in tv

Per la prima volta il serbo e lo spagnolo si affronteranno a New York: in palio un posto nella finale dell'ultimo Slam della stagione
2 min

Per la seconda volta nel 2025, per la prima in assoluto a New York, Carlos Alcaraz trova sulla sua strada Novak Djokovic. Saranno loro a giocarsi l'altro posto in finale contro il vincitore della sfida tra Jannik Sinner e Felix Auger-Aliassime. Lo spagnolo è reduce dal netto successo in tre set su Jiri Lehecka, mentre il serbo ha dimostrato ancora una volta la sua grandezza battendo in quattro il finalista della passata edizione Taylor Fritz.

Djokovic-Alcaraz, quando si gioca il match

La sfida tra Djokovic e Alcaraz, valida per la semifinale degli US Open, andrà in scena venerdì 5 settembre sull'Arthur Ashe Stadium a partire dalle ore 21:00. A seguire ci sarà l'altra semifinale, quella tra Sinner e Auger-Aliassime. Il vincente tra Nole e Carlos avrà un piccolo vantaggio, visto che avrà qualche ora in più per recuperare in vista della finale in programma domenica 7 settembre.

I precedenti tra Alcaraz e Djokovic

Sono otto i precedenti tra Djokovic e Alcaraz e il serbo è avanti 5-3 nel conto dei confronti diretti. Il 24 volte campione Slam ha vinto anche l'unico incrocio del 2025, imponendosi nei quarti di finale degli Australian Open con il punteggio di 4-6 6-4 6-3 6-4.

Dove vedere l'incontro in diretta tv

Tutti gli incontri dello US Open verranno trasmessi in diretta tv e in chiaro su Supertennis e sui canali Sky Sport per gli abbonati. Il match sarà visibile anche in streaming sulle app Supertennis, SkyGo e su NOW Tv.

US Open, il montepremi

PRIMO TURNO - €94.465 

SECONDO TURNO - €132.250

TERZO TURNO - €203.530 

OTTAVI DI FINALE - €343.510

QUARTI DI FINALE - €566.790 

SEMIFINALI - €1.082.055

FINALISTA - €2.146.940 

VINCITORE - €4.293.880

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di US Open

Da non perdere

Musetti e la frase su Sinner: "Mi ha impressionato"Sinner vince il derby e vola in semifinale