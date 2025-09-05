Alcaraz-Djokovic, semifinale US Open: orario, quando si gioca e dove vederla in tv

Per la seconda volta nel 2025, per la prima in assoluto a New York, Carlos Alcaraz trova sulla sua strada Novak Djokovic . Saranno loro a giocarsi l'altro posto in finale contro il vincitore della sfida tra Jannik Sinner e Felix Auger-Aliassime . Lo spagnolo è reduce dal netto successo in tre set su Jiri Lehecka , mentre il serbo ha dimostrato ancora una volta la sua grandezza battendo in quattro il finalista della passata edizione Taylor Fritz .

Djokovic-Alcaraz, quando si gioca il match

La sfida tra Djokovic e Alcaraz, valida per la semifinale degli US Open, andrà in scena venerdì 5 settembre sull'Arthur Ashe Stadium a partire dalle ore 21:00. A seguire ci sarà l'altra semifinale, quella tra Sinner e Auger-Aliassime. Il vincente tra Nole e Carlos avrà un piccolo vantaggio, visto che avrà qualche ora in più per recuperare in vista della finale in programma domenica 7 settembre.

I precedenti tra Alcaraz e Djokovic

Sono otto i precedenti tra Djokovic e Alcaraz e il serbo è avanti 5-3 nel conto dei confronti diretti. Il 24 volte campione Slam ha vinto anche l'unico incrocio del 2025, imponendosi nei quarti di finale degli Australian Open con il punteggio di 4-6 6-4 6-3 6-4.

Dove vedere l'incontro in diretta tv

Tutti gli incontri dello US Open verranno trasmessi in diretta tv e in chiaro su Supertennis e sui canali Sky Sport per gli abbonati. Il match sarà visibile anche in streaming sulle app Supertennis, SkyGo e su NOW Tv.

US Open, il montepremi

PRIMO TURNO - €94.465

SECONDO TURNO - €132.250

TERZO TURNO - €203.530

OTTAVI DI FINALE - €343.510

QUARTI DI FINALE - €566.790

SEMIFINALI - €1.082.055

FINALISTA - €2.146.940

VINCITORE - €4.293.880