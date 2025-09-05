Corriere dello Sport.itCorriere dello Sport.it
abbonatiLeggi il giornale

Naviga le sezioni

Segui le Dirette

Live

I nostri social

FacebookInstagramTwitterTelegram

Continua ad esplorare

ContattaciFaqRSSMappa del SitoLa RedazioneEdizione DigitaleAbbonamentiFaqCookie PolicyPrivacy PolicyCondizioni generaliNote legaliPubblicità
Corriere dello Sport.itCorriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
ABBONATI
Live
ABBONATI Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATILeggi il giornale

Us Open, anche Sinner tifa Djokovic nella corsa al n.1 contro Alcaraz 

Nole avanti nei confronti contro lo spagnolo (5-3). E sul cemento ha sempre vinto con Carlos
Roale
1 min

Tra la finale Jannik Sinner-Carlos Alcaraz, la terza slam consecutiva in un anno fra di loro, ci sono di mezzo Auger-Aliassime e Novak Djokovic. Verrebbe da dire, vista la forza del personaggio, soprattutto Nole, che questa sera, alle 21 italiane, affronterà lo spagnolo. Sarà il nono confronto tra i due e fin qui lo score parla chiaro: 5-3 per il serbo. Ma c’è un dato, più di altri, che permette a Djokovic di guardare con fiducia al match contro il n.2 del mo

Abbonati per continuare a leggere

Abbonamento Plus+

Accedi a tutti i contenuti premium

€ 49,90

€ 9,90 il primo anno

 

- oppure -sottoscrivi l'abbonamento pagando con GoogleABBONATI CON

Scopri tutte le offerte