Sinner-Auger Aliassime diretta Us Open, segui la semifinale di tennis oggi

Torna in campo il numero uno al mondo e lo fa cercando la seconda finale consecutiva a New York. L'obiettivo di Jannik Sinner è chiaro: vuole arrivare in fondo, mantenere il titolo e anche il trono di re del mondo. L'ultimo scoglio prima della finalissima è rappresentato da Felix Auger-Aliassime, canadese, numero 27 del mondo. Di seguito, dal prepartita alle interviste finali, la cronaca in tempo reale.