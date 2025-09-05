Corriere dello Sport.itCorriere dello Sport.it
Sinner-Auger Aliassime diretta Us Open, segui la semifinale di tennis oggi

Jannik in campo per andare in finale e difendere il titolo a New York: dal prepartita alle interviste, la cronaca in tempo reale
Non iniziato9/5/2025, ore 11:00
Jannik Sinner Ranking: 1
0
0
Felix Auger-Aliassime Ranking: 27
3 min
Aggiorna

Torna in campo il numero uno al mondo e lo fa cercando la seconda finale consecutiva a New York. L'obiettivo di Jannik Sinner è chiaro: vuole arrivare in fondo, mantenere il titolo e anche il trono di re del mondo. L'ultimo scoglio prima della finalissima è rappresentato da Felix Auger-Aliassime, canadese, numero 27 del mondo. Di seguito, dal prepartita alle interviste finali, la cronaca in tempo reale.

23:06

Sinner, il dettaglio durante il riscaldamento

Le telecamere pizzicano Sinner che, durante il riscaldamento, guarda in tv la semifinale tra Djokovic e Alcaraz

 

 

23:03

Che entusiamo per Sinner a New York

Al temine del riscaldamento grande affetto per Sinner, tanti tifosi americani lo hanno salutato e acclamato in italiano. Jannik ha salutato e ringraziato. Prima dell'allenamento in campo seduta di stretching con Ferrara

22:56

Sinner-Auger Aliassime, i precedenti

Incredibile ma vero, nei precedenti con Auger Aliassime, Sinner è in svantaggio: 2-1 per il canadese. A Cincinnati nei quarti, però, non c'è stata storia: 6-0 6-2 per Jannik

 

 

22:53

Dove vedere in tv la semifinale di Sinner

Nonostante in Italia sarà notte, in tanti vedranno la semifinale di Jannik Sinner: c'è grande attesa per il numero uno del mondo. Dopo la partita della Nazionale, molti sui social scrivono che faranno tutta una tirata

 

 

22:52

Trump presente alla finale di New York

Come anticipato dal New York Times, il presidente Donald Trump sarà a New York per la finale di domenica

22:51

Sinner finisce il riscaldamento, in campo intorno all'una

Intorno alle 22.30 italiane Jannik Sinner ha terminato il suo riscaldamento a New York. All'una di notte circa scenderà in campo

Arthur Ashe Stadium, New York

 

 

 

