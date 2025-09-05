Sinner-Auger Aliassime diretta Us Open, segui la semifinale di tennis oggi

Torna in campo il numero uno al mondo e lo fa cercando la seconda finale consecutiva a New York. L'obiettivo di Jannik Sinner è chiaro: vuole arrivare in fondo, mantenere il titolo e anche il trono di re del mondo. L'ultimo scoglio prima della finalissima è rappresentato da Felix Auger-Aliassime, canadese, numero 27 del mondo. Di seguito, dal prepartita alle interviste finali, la cronaca in tempo reale.
23:06
Sinner, il dettaglio durante il riscaldamento
Le telecamere pizzicano Sinner che, durante il riscaldamento, guarda in tv la semifinale tra Djokovic e Alcaraz
23:03
Che entusiamo per Sinner a New York
Al temine del riscaldamento grande affetto per Sinner, tanti tifosi americani lo hanno salutato e acclamato in italiano. Jannik ha salutato e ringraziato. Prima dell'allenamento in campo seduta di stretching con Ferrara
22:56
Sinner-Auger Aliassime, i precedenti
Incredibile ma vero, nei precedenti con Auger Aliassime, Sinner è in svantaggio: 2-1 per il canadese. A Cincinnati nei quarti, però, non c'è stata storia: 6-0 6-2 per Jannik
22:53
Dove vedere in tv la semifinale di Sinner
Nonostante in Italia sarà notte, in tanti vedranno la semifinale di Jannik Sinner: c'è grande attesa per il numero uno del mondo. Dopo la partita della Nazionale, molti sui social scrivono che faranno tutta una tirata
22:52
Trump presente alla finale di New York
Come anticipato dal New York Times, il presidente Donald Trump sarà a New York per la finale di domenica
22:51
Sinner finisce il riscaldamento, in campo intorno all'una
Intorno alle 22.30 italiane Jannik Sinner ha terminato il suo riscaldamento a New York. All'una di notte circa scenderà in campo
Arthur Ashe Stadium, New York