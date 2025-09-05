Bertolucci e il netto commento su Djokovic e Alcaraz: "Non può tenere questi ritmi"

Nole Djokovic ce l'ha messa tutta per battere Carlos Alcaraz, soprattutto nel secondo set lo ha messo in difficoltà, ma poi è crollato sotto i colpi dello spagnolo. E a Sky Paolo Bertolucci lo ha notato: "Djokovic non può tenere questi ritmi, ha del miracoloso quello che ha fatto finora a 38 anni e le 4 semifinali Slam, doppiamo solo toglierci il cappello davanti a questo campione, ma questi due scapestrati sono troppo freschi ora". Alcaraz e Sinner, quindi, ancora una volta nei pensieri di Bertolucci.
Djokovic, le parole in conferenza
Dal canto suo, in ogni caso, Djokovic non pensa al ritiro: "Voglio ancora giocare la stagione del Grande Slam l'anno prossimo. Vediamo se succederà o no... ma credo che le mie possibilità siano maggiori nei tornei al meglio delle tre partite. Nei tornei di una settimana. Nei tornei Masters. Potrebbero servirmi meglio negli incontri contro di loro". I due scapestrati, per dirla alla Bertolucci.