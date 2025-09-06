Le telecamere pizzicano Laila Hasanovic in tribuna per Sinner, la reazione dei social

Basta un'inquadratura di pochi secondi e i social si scatenano. Le telecamere, durante la semifinale degli Us Open tra Sinner e Auger Aliassime (QUI il racconto della partita), inquadrano Laila Hasanovic, la fidanzata di Jannik Sinner, e subito i social si scatenano. La modella danese non è nel box di Jannik, i due continuano a mantenere un basso profilo, ma ormai la storia c'è.

Laila Hasanovic in tribuna per Sinner, le reazioni social

"Jannik ha la fidanzata più bella", si legge. "Speriamo non lo distragga troppo", commenta qualcuno. Dopo la storia dello sfondo del telefono di Sinner, ormai è chiaro che tra i due c'è qualcosa di serio. "L'importante - chiosa un utente - è che lui sia sereno. Il resto sono affari suoi".