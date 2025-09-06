Corriere dello Sport.itCorriere dello Sport.it
abbonatiLeggi il giornale

Naviga le sezioni

Segui le Dirette

Live

I nostri social

FacebookInstagramTwitterTelegram

Continua ad esplorare

ContattaciFaqRSSMappa del SitoLa RedazioneEdizione DigitaleAbbonamentiFaqCookie PolicyPrivacy PolicyCondizioni generaliNote legaliPubblicità
Corriere dello Sport.itCorriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
ABBONATI
Live
ABBONATI Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATILeggi il giornale

Le telecamere pizzicano Laila Hasanovic in tribuna per Sinner, la reazione dei social

Un'inquadratura di pochi secondi diventa immediatamente virale: cosa è successo
Le telecamere pizzicano Laila Hasanovic in tribuna per Sinner, la reazione dei social
2 min

Basta un'inquadratura di pochi secondi e i social si scatenano. Le telecamere, durante la semifinale degli Us Open tra Sinner e Auger Aliassime (QUI il racconto della partita), inquadrano Laila Hasanovic, la fidanzata di Jannik Sinner, e subito i social si scatenano. La modella danese non è nel box di Jannik, i due continuano a mantenere un basso profilo, ma ormai la storia c'è.

Laila Hasanovic in tribuna per Sinner, le reazioni social

"Jannik ha la fidanzata più bella", si legge. "Speriamo non lo distragga troppo", commenta qualcuno. Dopo la storia dello sfondo del telefono di Sinner, ormai è chiaro che tra i due c'è qualcosa di serio. "L'importante - chiosa un utente - è che lui sia sereno. Il resto sono affari suoi".

 

 

 

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di US Open

Da non perdere

Bertolucci e il netto commento su Djokovic e AlcarazSinner, Laila e l'amore per il gelato