Sinner in difficoltà, le frasi del team per farlo reagire: "Devi essere un giocatore di poker..."

La semifinale dello US Open contro Felix Auger-Aliassime si è rivelata più complicata del previsto per Jannik Sinner, alle prese con un problema all'addome che gli impedisce di esprimere il suo miglior tennis. L'allarme è scattato dopo che l'azzurro ha perso il secondo set per 6-3, faticando soprattutto in risposta contro il canadese. Fortunatamente è riuscito a rimediare nel terzo e a riportarsi subito avanti, ma è evidente che non riesca a giocare come sempre e che sia in difficoltà sotto alcuni aspetti. A tal proposito, il suo team si è fatto sentire con una serie di incoraggiamenti. Proprio nel momento di maggior difficoltà, Vagnozzi e gli altri hanno iniziato a fare i complimenti a Jannik dopo ogni punto vinto e a rincuorarlo dopo i 15 persi. In particolare, c'è una frase di Simone Vagnozzi che non è passata inosservata.
Sinner, le frasi del team
"Forza Jan, devi essere un giocatore di poker" ha dichiarato Vagnozzi. Una frase che lascia spazio a poche interpretazioni. Nonostante Sinner non sia al meglio, non deve mostrarsi fragile agli occhi dell'avversario. Auger-Aliassime deve infatti vedere dall'altra parte della rete un giocatore che non è in difficoltà e che, malgrado il problema accusato, rimane il numero uno al mondo oltre che il favorito per la vittoria del match. Dal suo box è poi arrivato un altro importante suggerimento: "Muovi le gambe". Uno degli effetti del problema all'addome è proprio sulla mobilità dell'azzurro, che nel corso del terzo set non si è mosso come suo solito. Cahill e gli altri componenti del team sono dunque prontamente corsi ai ripari, invitando Sinner a correggere questo piccolo aspetto del suo gioco.