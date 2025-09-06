Corriere dello Sport.itCorriere dello Sport.it
abbonatiLeggi il giornale

Naviga le sezioni

Segui le Dirette

Live

I nostri social

FacebookInstagramTwitterTelegram

Continua ad esplorare

ContattaciFaqRSSMappa del SitoLa RedazioneEdizione DigitaleAbbonamentiFaqCookie PolicyPrivacy PolicyCondizioni generaliNote legaliPubblicità
Corriere dello Sport.itCorriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
ABBONATI
Live
ABBONATI Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATILeggi il giornale

Sinner in difficoltà, le frasi del team per farlo reagire: "Devi essere un giocatore di poker..."

Nel corso del terzo set della semifinale dello US Open, dal box di Jannik sono arrivate una serie di parole per incitarlo
2 min

La semifinale dello US Open contro Felix Auger-Aliassime si è rivelata più complicata del previsto per Jannik Sinner, alle prese con un problema all'addome che gli impedisce di esprimere il suo miglior tennis. L'allarme è scattato dopo che l'azzurro ha perso il secondo set per 6-3, faticando soprattutto in risposta contro il canadese. Fortunatamente è riuscito a rimediare nel terzo e a riportarsi subito avanti, ma è evidente che non riesca a giocare come sempre e che sia in difficoltà sotto alcuni aspetti. A tal proposito, il suo team si è fatto sentire con una serie di incoraggiamenti. Proprio nel momento di maggior difficoltà, Vagnozzi e gli altri hanno iniziato a fare i complimenti a Jannik dopo ogni punto vinto e a rincuorarlo dopo i 15 persi. In particolare, c'è una frase di Simone Vagnozzi che non è passata inosservata.

Sinner, le frasi del team

"Forza Jan, devi essere un giocatore di poker" ha dichiarato Vagnozzi. Una frase che lascia spazio a poche interpretazioni. Nonostante Sinner non sia al meglio, non deve mostrarsi fragile agli occhi dell'avversario. Auger-Aliassime deve infatti vedere dall'altra parte della rete un giocatore che non è in difficoltà e che, malgrado il problema accusato, rimane il numero uno al mondo oltre che il favorito per la vittoria del match. Dal suo box è poi arrivato un altro importante suggerimento: "Muovi le gambe". Uno degli effetti del problema all'addome è proprio sulla mobilità dell'azzurro, che nel corso del terzo set non si è mosso come suo solito. Cahill e gli altri componenti del team sono dunque prontamente corsi ai ripari, invitando Sinner a correggere questo piccolo aspetto del suo gioco.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di US Open

Da non perdere

Bertolucci e il netto commento su Djokovic e AlcarazDjokovic sicuro su Kyrgios