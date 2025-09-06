Sinner in difficoltà, le frasi del team per farlo reagire: "Devi essere un giocatore di poker..."

La semifinale dello US Open contro Felix Auger-Aliassime si è rivelata più complicata del previsto per Jannik Sinner, alle prese con un problema all'addome che gli impedisce di esprimere il suo miglior tennis. L'allarme è scattato dopo che l'azzurro ha perso il secondo set per 6-3, faticando soprattutto in risposta contro il canadese. Fortunatamente è riuscito a rimediare nel terzo e a riportarsi subito avanti, ma è evidente che non riesca a giocare come sempre e che sia in difficoltà sotto alcuni aspetti. A tal proposito, il suo team si è fatto sentire con una serie di incoraggiamenti. Proprio nel momento di maggior difficoltà, Vagnozzi e gli altri hanno iniziato a fare i complimenti a Jannik dopo ogni punto vinto e a rincuorarlo dopo i 15 persi. In particolare, c'è una frase di Simone Vagnozzi che non è passata inosservata.