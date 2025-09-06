Sinner-Alcaraz, finale US Open: orario, quando si gioca e dove vederla in tv

La finale dello US Open vedrà opposti Jannik Sinner e Carlos Alcaraz, i due migliori giocatori al mondo per distacco. Una finale tanto attesa quanto scontata considerando che nel 2025 l'azzurro e lo spagnolo hanno dominato in lungo e in largo, specialmente a livello Slam. Dopo i confronti del Roland Garros e di Wimbledon, preceduti da Roma e seguiti da Cincinnati - sempre rigorosamente in finale - anche a New York sarà "Sincaraz". La novità, che renderà il match ancora più entusiasmante, sarà la posta in palio doppiamente alta. Il vincitore del match, e quindi del titolo Slam, si assicurerà anche il numero uno del ranking ATP. Sinner punta a difenderlo per tagliare il traguardo delle 65 settimane consecutive, mentre Alcaraz mette nel mirino il sorpasso.
Sinner-Alcaraz, quando si gioca il match
La sfida tra Jannik Sinner e Carlos Alcaraz è in programma domenica 7 settembre sull'Arthur Ashe Stadium alle ore 20.00 italiane (le 14.00 locali).
I precedenti tra Sinner e Alcaraz
Alcaraz è avanti 9-5 nei confronti diretti e ha vinto 3 dei 4 andati in scena nel 2025. Anche se la finale di Cincinnati conta solo a fini statistici dato che Jannik si è ritirato dopo cinque game. In parità il bilancio nelle finali Slam (1-1), mentre nelle finali nel circuito ATP è di 4-2 Alcaraz. Lo spagnolo ha vinto anche 6 delle 8 sfide contro Sinner sul cemento.
Dove vedere la finale in diretta tv
La finale tra Sinner e Alcaraz, come tutti gli incontri dello US Open, verrà trasmessa in diretta tv e in chiaro su Supertennis e sui canali Sky Sport per gli abbonati. Il match sarà visibile anche in streaming sulle app Supertennis, SkyGo e su NOW Tv.
US Open, il montepremi record
PRIMO TURNO - €94.465
SECONDO TURNO - €132.250
TERZO TURNO - €203.530
OTTAVI DI FINALE - €343.510
QUARTI DI FINALE - €566.790
SEMIFINALI - €1.082.055
FINALISTA - €2.146.940
VINCITORE - €4.293.880