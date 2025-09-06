"Carlos Alcaraz è un avversario molto, molto difficile da affrontare domenica e questo è il nostro obiettivo. Non parliamo di ranking o di un altro titolo. Sono contento di essere qui, di giocare un'altra finale Slam. Sta giocando un tennis incredibile e non vedo l'ora di scendere in campo". Così Jannik Sinner ha risposto con semplicità a chi gli chiedeva se pensasse alla posta in gioco nella finale degli Us Open, dove oltre al torneo è in palio il ranking di primo giocatore al mondo. L'azzurro dopo aver battuto in semifinale il canadese Auger-Aliassime in quattro set, non senza accusare un fastidio all'addome che ha spaventato i tifosi a New York e in Italia, ha parlato della quinta finale stagionale in cui affronterà lo spagnolo. Al momento però il bilancio è di 3-1 per il 22enne, che ha dalla sua parte la finale degli Internazionali d'Italia e quella del Roland Garros, oltre all'ultimo atto del Masters 1000 Cincinnati, che ha visto il numero 1 del mondo ritirarsi nel primo set per un problema fisico. L'unica, ma pesantissima e prestigiosissima, vittoria per l'altoatesino è l'indimenticabile trionfo a Wimbledon. "Le statistiche sono fantastiche, non avrei pensato mai di raggiungerle quando sono diventato pro. Ma allo stesso tempo, quello che è fatto è fatto. Sono qui e domenica è una giornata molto importante: sarà un'altra grande partita. La nostra rivalità è iniziata proprio qui nel 2022. Adesso siamo due giocatori diversi, soprattutto dal punto di vista della fiducia. Ci conosciamo bene e abbiamo giocato già tante volte quest'anno. Ci piace incontrarci sul campo. Abbiamo un buon rapporto, anche fuori dal campo. Lavoriamo sodo ma siamo anche persone normali. Mi piacciono le sfide, Carlos è qualcuno che mi spinge al limite. Ci siamo incontrati abbastanza spesso di recente", ha aggiunto l'azzurro.