Dove vedere in tv Sinner-Alcaraz finale US Open: orario e quando si gioca

Jannik e Carlos si contendono il terzo Slam consecutivo: a New York c'è in palio anche il numero uno al mondo

Roland Garros, Wimbledon e ora Us Open. Tre Slam di fila, sempre "Sincaraz", Sinner contro Alcaraz. Finale attesa ma anche tanto scontata visto che Jannik e Carlos sono i dominatori assoluti del tennis mondiale. Oggi in palio non c'è solo il trionfo nello Slam statunitense, ma anche la vetta del ranking Atp: chi vince si assicura lo scettro di numero uno del mondo. Sinner punta a difendere il suo primato per tagliare il traguardo delle 65 settimane consecutive, mentre Alcaraz mette nel mirino il sorpasso. Sarà un match ancora più avvincente.

Quanto costa Sinner-Alcaraz

Sale l'attesa, all'Arthur Ashe Stadium sarà tutto pieno. Chi si è assicurato il biglietto ha sborsato migliaia di euro: per un posto in ultima fila non si scende sotto i 1000 euro, per uno in prima si può spendere anche 20 mila euro.

Sinner-Alcaraz, quando si gioca il match

La sfida tra Jannik Sinner e Carlos Alcaraz è in programma domenica 7 settembre sull'Arthur Ashe Stadium alle ore 20.00 italiane (le 14.00 locali). 

I precedenti tra Sinner e Alcaraz

Alcaraz è avanti 9-5 nei confronti diretti e ha vinto 3 dei 4 andati in scena nel 2025. Anche se la finale di Cincinnati conta solo a fini statistici dato che Jannik si è ritirato dopo cinque game. In parità il bilancio nelle finali Slam (1-1), mentre nelle finali nel circuito ATP è di 4-2 Alcaraz. Lo spagnolo ha vinto anche 6 delle 8 sfide contro Sinner sul cemento.

Dove vedere la finale in diretta tv

La finale tra Sinner e Alcaraz, come tutti gli incontri dello US Open, verrà trasmessa in diretta tv e in chiaro su Supertennis e sui canali Sky Sport per gli abbonati. Il match sarà visibile anche in streaming sulle app Supertennis, SkyGo e su NOW Tv.

US Open, il montepremi record

PRIMO TURNO - €94.465 

SECONDO TURNO - €132.250

TERZO TURNO - €203.530 

OTTAVI DI FINALE - €343.510

QUARTI DI FINALE - €566.790 

SEMIFINALI - €1.082.055

FINALISTA - €2.146.940 

VINCITORE - €4.293.880

