Dove vedere in tv Sinner-Alcaraz finale US Open: orario e quando si gioca

I precedenti tra Sinner e Alcaraz

Alcaraz è avanti 9-5 nei confronti diretti e ha vinto 3 dei 4 andati in scena nel 2025. Anche se la finale di Cincinnati conta solo a fini statistici dato che Jannik si è ritirato dopo cinque game. In parità il bilancio nelle finali Slam (1-1), mentre nelle finali nel circuito ATP è di 4-2 Alcaraz. Lo spagnolo ha vinto anche 6 delle 8 sfide contro Sinner sul cemento.