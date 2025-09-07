Quando torna in campo Sinner: il programma dei prossimi tornei di Jannik

Jannik Sinner è uscito sconfitto dalla finale degli US Open in quattro set per mano di Carlos Alcaraz. Una sconfitta pesante per il campione azzurro che gli è valsa anche la prima posizione del ranking mondiale dopo 65 settimane consecutive in vetta alla classifica. Dopo l'ultimo atto di New York, per Jannik sarà tempo di prendersi qualche settimana di stop prima di partire alla volta dell'Asia.