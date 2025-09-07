Corriere dello Sport.itCorriere dello Sport.it
Quando torna in campo Sinner: il programma dei prossimi tornei di Jannik

Dopo la finale di New York, l'azzurro si prenderà qualche settimana di stop prima di partire per la tournée asiatica che inizierà da Pechino
Quando torna in campo Sinner: il programma dei prossimi tornei di Jannik© EPA
1 min

Jannik Sinner è uscito sconfitto dalla finale degli US Open in quattro set per mano di Carlos Alcaraz. Una sconfitta pesante per il campione azzurro che gli è valsa anche la prima posizione del ranking mondiale dopo 65 settimane consecutive in vetta alla classifica. Dopo l'ultimo atto di New York, per Jannik sarà tempo di prendersi qualche settimana di stop prima di partire alla volta dell'Asia.

Quando torna in campo Sinner dopo la finale di New York

Terminati gli US Open, Sinner mette nel mirino l'Atp 500 di Pechino, in programma dal 24 al 30 settembre 2025. Lo ha confermato il campione azzurro attraverso un messaggio pubblicato nei giorni scorsi sui profili ufficiali del torneo. Sinner parteciperà al torneo cinese per la terza volta consecutiva e dovrà difendere i punti della finale persa nel 2024 contro Alcaraz al tie-break del terzo set. La tournèe asiatica proseguirà poi con il Masters 1000 di Shanghai, in programma dall'1 al 12 ottobre.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

