Sinner tradito dal servizio: la serata più amara nella grande notte di Alcaraz

Ha vinto il migliore, almeno stasera. Carlos Alcaraz è il nuovo numero uno al mondo: doveva succedere prima o poi, è accaduto stasera. Lo spagnolo alza al cielo americano il sesto titolo Slam in carriera e lo fa in quattro set, al termine di una finale piuttosto brutta e per lunghi momenti a senso unico. Troppo in forma, Carlos. Troppo falloso, Jannik. L'azzurro stasera è stato abbandonato dal servizio, con una percentuale di prime palle al 48%. Una media troppo bassa per poter pensare di impensierire un treno come lo spagnolo che stasera è parso a tratti letteralmente inarrestabile (112 punti vinti da Carlos contro gli 89 dell'italiano). Una belva furiosa che, annusato il sangue dell'avversario e non ha avuto alcuna pietà di lui. Anche a Wimbledon Jannik aveva cominciato perdendo il primo set ma poi era riuscito ad alzare il livello del proprio tennis. Stasera ci è riuscito solo nel secondo set, per il resto è stato un monologo dello spagnolo che ha perso una sola volta il servizio e ha tenuto un ritmo alto (a tratti isterico) per le quasi tre ore di partita.