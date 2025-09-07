Alcaraz e la divertente frase su Sinner dopo la vittoria agli Us Open: Jannik reagisce così. E il pubblico...   

La difesa del titolo allo US Open rimane un tabù. Non è riuscito a confermarsi campione Jannik Sinner , che dopo il trionfo del 2024 è stato sconfitto in quattro set da Carlos Alcaraz ed è stato contestualmente scavalcato al numero uno del ranking dallo spagnolo. Esattamente come accaduto nella scorsa stagione, Sinner e Alcaraz si dividono gli Slam - vincendone due a testa - dimostrando che l'equilibrio che c'è tra loro due è direttamente proporzionale a quanto poco ce n'è tra loro e tutti gli altri giocatori del circuito. La rivalità tra l'azzurro e lo spagnolo è però caratterizzata da uno splendido rapporto d'amicizia e lo si evince anche dalle piccole cose. Una testimonianza l'ha data la cerimonia di premiazione , quando Alcaraz ha strappato un sorriso al pubblico pronunciando una frase simpatica.

Cosa ha detto Alcaraz a Sinner

Quando è salito sul palco, ha preso il microfono e ha iniziato a parlare, Carlitos ha innanzitutto fatto i complimenti al rivale. E, scherzando, ha detto: "Vedo più te della mia famiglia". Una frase che ha fatto sorridere di gusto Sinner e ha fatto scoppiare a ridere anche tutto il pubblico dell'Arthur Ashe. D'altronde come dargli torto: si sono affrontati a Roma, al Roland Garros, a Wimbledon, a Cincinnati e allo US Open, per un totale di cinque volte nel giro di quattro mesi. Ma proprio questo bel rapporto che c'è tra i due ha fatto sì che al momento della stretta di mano a fine match Sinner si sia complimentato con Alcaraz con il sorriso in faccia, esattamente com'era accaduto a parti invertite a Wimbledon.