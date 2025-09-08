US Open, Alcaraz e Sinner: il rapper Drake punito dalla maledizione spagnola

Forse, la prossima volta Drake ci penserà due volte prima di scommettere contro uno sportivo spagnolo. Il rapper americano deve fare di nuovo i conti con una perdita significativa, 300mila dollari per la precisione. Prima dell'inizio degli US Open, il cantante aveva infatti scommesso sulla vittoria di Jannik Sinner ma l'italiano ha avuto la peggio contro Carlos Alcaraz. In realtà Drake non ha scommesso direttamente contro il tennista murciano: era semplicemente convinto che Sinner sarebbe stato incoronato campione a New York, e così ha deciso di scommettere un'ingente somma di denaro sulla sua vittoria in finale, senza conoscere il nome del suo avversario. Alcaraz si è però dimostrato in ottima forma e ha disputato un match superbo, aggiudicandosi l'ultimo Grande Slam della stagione. Una vittoria che ha lasciato il rapper incredibilmente deluso.