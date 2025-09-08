Bertolucci perde la pazienza: "Ripartiti i processi a Sinner, questa gente non capisce che..." 

"Ed eccoli, puntuali e precisi come al solito: sono partiti i processi sommari nei confronti di Sinner. Posso dire? Sono meravigliosi". Parole e musica di Paolo Bertolucci , commentatore su Sky Tennis ed ex stella azzurra. La sconfitta di Jannik agli Us Open ha scatenato le reazioni social di coloro che "non capiscono che nello sport si vince e si perde. Il numero uno che perde contro il numero due mondiale è una cosa normalissima e ci sta nella vita: sette o otto volte all’anno Sinner e Alcaraz perdono", ha proseguito Bertolucci nel corso della puntata del podcast "La Telefonata" che conduce insieme a Adriano Panatta . "Ieri sera Alcaraz ha giocato benissimo, mamma mia. C'era poco da fare per Jannik e non è un discorso di numeri o percentuali: tanto di cappello perché lo spagnolo gioca così semplicemente non si può battere".

Bertolucci e l'umiltà di Sinner in conferenza stampa agli Us Open

Bertolucci ha poi elogiato le parole di Sinner in conferenza stampa dopo la finale: "Che il numero uno al mondo - o uno bis, che dir si voglia - dica: 'devo imparare', non è una cosa scontata. Vuol dire dimostrare che ha un’umiltà pazzesca. Ieri ha giocato contro un avversario molto migliorato sotto la gestione dei punti. Se le percentuali di servizio scendono non è per un puro caso ma perché l’altro ti sta battendo sul tuo terreno preferito. I dati che leggete non vengono mai da soli ma sono sempre legati tra loro in base alle dinamiche che si instaurano durante una partita. E comunque, visto che si è tanto parlato della percentuale bassa di prime palle di Jannik, la verità è che nei primi tre set entrambi hanno avuto percentuali basse perché il 50% è poco ma è un numero che ha coinvolto entrambi. La differenza è che l’altro ha fatto una prima efficace e ha risposto in modo eccezionale, Sinner invece non è riuscito a fare altrettanto. Subire così tanto il gioco dell'avversario è una novità per Jannik ed è giusto quando parla di uscire dalla sua confort zone. Deve cercare altre soluzioni e sono convinto che le troverà perché parliamo di due fuoriclasse assoluti".

La certezza di Bertolucci su Musetti alle Finals

La chiosa è su Musetti, ancora in corsa per un posto alle Finals di Torino. Bertolucci è ottimista: "Secondo me ci arriverà senza problemi visto che sta lavorando bene. E poi ricordiamoci che c'è il posto in più lasciato libero dalla rinuncia di Djokovic. E non è un bel segnale per Nole. Lui ormai gioca i quattro Slam e basta anche se sa perfettamente che quei due non li batterà più, soprattutto nei cinque set. Diciamo che si accontenterà di arrivare in semifinale perché con gli altri avversari avrà ancora parecchie chance di qualificazione".