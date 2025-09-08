Corriere dello Sport.itCorriere dello Sport.it
Sabalenka, che gaffe! Chiama Alcaraz “Jannik” in diretta: la reazione di Carlos è esilarante

Tempo di festeggiamenti per i due nuovi campioni degli US Open: la bielorussa ha sconfitto in finale Anisimova, lo spagnolo Sinner
1 min

Dopo i trionfi nelle rispettive finali è tempo di festeggiamenti per Carlos Alcaraz e Aryna Sabalenka. La tennista bielorussa ha conquistato il quarto titolo Slam della sua carriera battendo sabato nell'ultimo atto del torneo Amanda Anisimova con il punteggio di 6-3 7-6(3), mentre lo spagnolo ha superato domenica Jannik Sinner con lo score di 6-2 3-6 6-1 6-4 per mettere le mani sul suo sesto trionfo Major e per tornare numero uno al mondo dopo 65 settimane consecutive al comando da parte dell'azzurro. Se Aryna è dunque riuscita a confermarsi campionessa, la stessa impressa non è riuscita a Jannik, che ha dovuto cedere il passo ad Alcaraz per la quarta volta quest'anno. 

Sabalenka, che gaffe con Alcaraz

Forse ripensando al trionfo dello scorso anno, quando a vincere a New York erano stati Sabalenka e Sinner, la bielorussa si è resa protagonista di una simpatica gaffe con Alcaraz. La numero uno al mondo, nel corso di una trasmissione televisiva ha infatti dichiarato: "Ho un Tik Tok da fare con Jann..." corregendosi prima che fosse troppo tardi. Inevitabile però la reazione di Alcaraz, che ha fatto finta di alzarsi e abbandonare lo studio.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

