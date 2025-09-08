Sabalenka, che gaffe! Chiama Alcaraz “Jannik” in diretta: la reazione di Carlos è esilarante

Dopo i trionfi nelle rispettive finali è tempo di festeggiamenti per Carlos Alcaraz e Aryna Sabalenka. La tennista bielorussa ha conquistato il quarto titolo Slam della sua carriera battendo sabato nell'ultimo atto del torneo Amanda Anisimova con il punteggio di 6-3 7-6(3), mentre lo spagnolo ha superato domenica Jannik Sinner con lo score di 6-2 3-6 6-1 6-4 per mettere le mani sul suo sesto trionfo Major e per tornare numero uno al mondo dopo 65 settimane consecutive al comando da parte dell'azzurro. Se Aryna è dunque riuscita a confermarsi campionessa, la stessa impressa non è riuscita a Jannik, che ha dovuto cedere il passo ad Alcaraz per la quarta volta quest'anno.