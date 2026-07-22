US Open, svelata l'entry list: Sinner guida la pattuglia azzurra, la scelta di Alcaraz

È iniziato ufficialmente il conto alla rovescia per lo US Open 2026 , che scatterà il 30 agosto e si concluderà il 13 settembre: a poco più di un mese dall'inizio del torneo è stata pubblicata l'entry list . A guidarla non può che essere il numero uno al mondo Jannik Sinner , leader della ricca spedizione azzurra: oltre a lui ci sono Flavio Cobolli , Luciano Darderi , Lorenzo Musetti (che dovrebbe tornare in campo nell'ATP 500 di Washington ), Matteo Arnaldi , Matteo Berrettini , Lorenzo Sonego e Mattia Bellucci . Agli otto giocatori nel tabellone maschile si aggiungono le due giocatrici nel main draw femminile, ovvero Jasmine Paolini ed Elisabetta Cocciaretto . Per quanto riguarda gli altri tennisti, invece, c'era grande curiosità per l'eventuale presenza di Carlos Alcaraz , fermo dal torneo di Barcellona a causa di un infortunio al polso destro.

La decisione di Alcaraz

Il nome di Carlos Alcaraz figura nell'entry list, perciò ha effettivamente intenzione di prendere parte allo Slam newyorchese. Lo spagnolo ha già reso noto che non parteciperà al Masters 1000 di Montreal, mentre il torneo che ha messo nel mirino per il rientro è il Masters 1000 di Cincinnati, in programma dal 13 al 23 agosto. Qualora dovesse avere buone sensazioni in Ohio, verosimilmente si presenterà poi a New York per difendere il titolo. L'altro nome che non passa inosservato è quello di Holger Rune, ormai prossimo al ritorno in campo dopo la rottura del tendine d'Achille. Ai box dallo scorso ottobre, il danese non ha accelerato i tempi e ha rinunciato prima al Roland-Garros e poi alla stagione sull'erba. Anche lui ambisce a tornare in occasione dei tornei sul cemento nordamericano, US Open incluso.