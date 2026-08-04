Musetti giocherà il doppio misto con l'ex di Sinner agli Us Open. Tre coppie con un azzurro, Jannik non c'è
Manca sempre meno al tanto atteso torneo di doppio misto degli US Open, che anche quest'anno vedrà al via molti dei migliori singolaristi del mondo. Confermato in parte il nuovo format introdotto lo scorso anno, che aveva fatto le fortune degli organizzatori con l'Arthur Ashe Stadium sold out già nella settimana precedente all'inizio del torneo vero e proprio. Delle sedici coppie al via, sei saranno ammesse per diritto di ranking (sommando la classifica dei due giocatori), otto tramite una wild card e due attraverso un torneo di qualificazione. L'evento andrà in scena dal 24 al 26 agosto e le iscrizioni sono aperte fino al 17 agosto, ma tante coppie si sono già formate, mandando in visibilio i fan che non vedono l'ora di vederle in azione. Assenti per il momento Jannik Sinner e Carlos Alcaraz (hanno ancora due settimane per iscriversi), ma non mancano gli azzurri.
Al via Musetti, Cobolli e non solo
Tra le coppie finora annunciate, ce ne sono tre con almeno un italiano presente. Non passa inosservata quella composta da Lorenzo Musetti e dalla russa Anna Kalinskaya, numero 21 WTA ed ex fidanzata di Jannik Sinner. Iscritto poi Flavio Cobolli insieme all'elvetica Belinda Bencic e ovviamente i campioni in carica Andrea Vavassori e Sara Errani, determinati a difendere il titolo conquistato nelle ultime due edizioni. Per quanto riguarda le altre coppie, c'è grande curiosità per vedere in azione Novak Djokovic e Aryna Sabalenka, due tennisti che amano dare spettacolo. Il duo più random è probabilmente quello formato da Venus Williams e Alexander Bublik, mentre faranno coppia sul campo (oltre che nella vita) Monfils-Svitolina e de Minaur-Boulter.
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