US Open, Italia protagonista nelle qualificazioni: avanzano Passaro e Cecchinato. Ok anche Grant

NEW YORK (STATI UNITI) - Francesco Passaro, Andrea Guerrieri e Marco Cecchinato superano il primo turno del tabellone delle qualificazioni del singolare maschile degli US Open, quarta e ultima prova del Grande Slam, in scena sul cemento del Flushing Meadows Park di New York. Giornata positiva per la spedizione azzurra, che dovrà fare a meno di Jannik Sinner, out per infortunio (qui i dettagli): il perugino Passaro si impone sul britannico Felix Gill col punteggio di 7-6 (3), 6-2. Bene Guerrieri, che piega il danese August Holmgren per 6-3, 6-7 (4), 6-2, e il palermitano Cecchinato dopo aver sconfitto il britannico Liam Broady per 7-6 (4), 6-3. Sono quattro invece gli azzurri eliminati: Francesco Maestrelli ko contro Toby Samuel col punteggio di 6-7 (2), 6-3, 6-1. Raul Brancaccio si arrende per 6-2, 6-1 di fronte al brasiliano Thiago Seyboth Wild. Non va meglio a Stefano Travaglia, ko contro il britannico Harry Wendelken (6-4, 3-6, 6-3) e Stefano Napolitano, eliminato dallo statunitense Mackenzie McDonald con il punteggio di 6-4, 7-5.