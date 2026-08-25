US Open, Italia protagonista nelle qualificazioni: avanzano Passaro e Cecchinato. Ok anche Grant
NEW YORK (STATI UNITI) - Francesco Passaro, Andrea Guerrieri e Marco Cecchinato superano il primo turno del tabellone delle qualificazioni del singolare maschile degli US Open, quarta e ultima prova del Grande Slam, in scena sul cemento del Flushing Meadows Park di New York. Giornata positiva per la spedizione azzurra, che dovrà fare a meno di Jannik Sinner, out per infortunio (qui i dettagli): il perugino Passaro si impone sul britannico Felix Gill col punteggio di 7-6 (3), 6-2. Bene Guerrieri, che piega il danese August Holmgren per 6-3, 6-7 (4), 6-2, e il palermitano Cecchinato dopo aver sconfitto il britannico Liam Broady per 7-6 (4), 6-3. Sono quattro invece gli azzurri eliminati: Francesco Maestrelli ko contro Toby Samuel col punteggio di 6-7 (2), 6-3, 6-1. Raul Brancaccio si arrende per 6-2, 6-1 di fronte al brasiliano Thiago Seyboth Wild. Non va meglio a Stefano Travaglia, ko contro il britannico Harry Wendelken (6-4, 3-6, 6-3) e Stefano Napolitano, eliminato dallo statunitense Mackenzie McDonald con il punteggio di 6-4, 7-5.
US Open femminile: ok Grant e Bronzetti
Dopo Lucrezia Stefanini (eliminata la turca Aksu 6-2, 6-3), anche Lucia Bronzetti e Tyra Caterina Grant superano il primo turno del tabellone delle qualificazioni del singolare femminile. La tennista romagnola, settima favorita del seeding cadetto, estromette l'argentina Luisina Giovannini, costretta ad alzare bandiera bianca per un problema fisico sul 5-0 in favore dell'azzurra. A ruota la giovane azzurra piega la wild card statunitense Savannah Broadus col punteggio di 6-2, 6-4. Sconfitta invece per Lisa Pigato contro la polacca Linda Klimovicova che si impone con un doppio 6-3. Oggi, martedì 25 agosto, in campo Nuria Brancaccio contro Francisca Jones (Gran Bretagna) e Jennifer Ruggeri contro Sofia Costoulas (Belgio).
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