Us Open 2026, il quarto Slam dell'anno in diretta gratuita su Supertennis

Il quarto Slam della stagione torna in diretta su SuperTennis , in chiaro e gratuitamente sul canale 64 del Digitale Terrestre , con un’offerta ancora più ricca per gli appassionati. Da questa settimana con le qualificazioni – in programma fino a domani– e lo spettacolo del doppio misto, che si concluderà oggi, prenderà il via la copertura integrale degli US Open 2026 da parte del canale della Federazione Italiana Tennis e Padel. SuperTennis trasmetterà in chiaro e gratuitamente i match in programma sui campi di Flushing Meadows, affiancando alla diretta televisiva un’offerta ancora più ampia su SuperTennis+, con quattro campi in contemporanea. La piattaforma è accessibile direttamente dalle Smart TV compatibili, semplicemente premendo la freccia verso l’alto del telecomando. Il torneo sarà visibile anche via satellite sul canale 212 e in streaming su SuperTennis+, con tutti i campi live, il replay on demand e una ricca offerta di contenuti esclusivi: interviste, retroscena, approfondimenti e contenuti dedicati ai protagonisti dello Slam newyorkese. SuperTennis+ è gratuito per i tesserati FITP e disponibile a 1,99 euro al mese per i non tesserati.

Il programma

La programmazione dedicata allo Slam newyorkese si aprirà ogni giorno alle 13.30 con lo studio da Roma condotto da Elena Ramognino: mezz’ora per ripercorrere quanto accaduto nella notte appena conclusa e mettere a fuoco i temi caldi della giornata che sta per iniziare. Alle 16.45 la linea passerà a New York per “SuperTennis Today – Speciale US Open”, lo studio da Flushing Meadows condotto da Giorgio Spalluto e Diego Nargiso, che accompagnerà gli spettatori fino all’inizio degli incontri, previsto per le 17. Ricco sarà il parterre dei talent che accompagneranno gli appassionati durante lo Slam: Vincenzo Santopadre, Giorgio Galimberti, Karin Knapp, Francesco Elia, Filippo Baldi, Marco Meneschincheri e Mauro Ricevuti, ai quali si aggiungeranno le due new entry Maria Elena Camerin e Adriana Serra Zanetti. Da quel momento la diretta proseguirà senza interruzioni, alternando match, studi e approfondimenti, con il contributo di ospiti e analisi tecnico-tattiche affidate anche alla lavagna di Simone Bertino. Sul campo, Lucrezia Marziale e Alessandro Rocca saranno impegnati con interviste, collegamenti e contributi per raccontare da vicino l’atmosfera di Flushing Meadows e raccogliere le voci dei protagonisti. La programmazione continuerà per tutta la notte, fino al termine dell’ultimo incontro. A chiudere ogni giornata sarà “Best Of”, la rubrica dedicata ai momenti, alle immagini e ai protagonisti più significativi delle ore appena trascorse. Il grande tennis di New York, dunque, torna su SuperTennis con una copertura ancora più ampia: la diretta in chiaro sul Digitale Terrestre, tutti i campi su SuperTennis+ e una programmazione editoriale pensata per accompagnare gli appassionati dall’inizio alla fine di ogni giornata dello Slam.