Sorteggio Us Open, Cobolli, gli altri italiani e Alcaraz: il tabellone senza Sinner. Orario e dove vederlo in tv

Gli Us Open, quarto e ultimo Slam della stagione, sono già entrati nel vivo con la Fan Week, che tra qualificazioni, doppio misto ed esibizioni offre al pubblico la possibilità di fare una scorpacciata del tennis. Tuttavia l'evento più atteso è il sorteggio dei tabelloni principali, in cui gli appassionati potranno scoprire avversari e possibile cammino del proprio beniamino: da quel momento, di fatto, scatta il conto alla rovescia per l'inizio del torneo vero e proprio. La giornata inaugurale a New York - con i match di primo turno - sarà domenica 30 agosto, ma l'attesa è proprio per la cerimonia in cui verranno stabiliti gli accoppiamenti per il main draw maschile e femminile. Sicuramente l'assenza del numero uno al mondo Jannik Sinner è pesante, ma il torneo si preannuncia comunque entusiasmante e tutto da vivere.