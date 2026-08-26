Sorteggio Us Open, Cobolli, gli altri italiani e Alcaraz: il tabellone senza Sinner. Orario e dove vederlo in tv
Gli Us Open, quarto e ultimo Slam della stagione, sono già entrati nel vivo con la Fan Week, che tra qualificazioni, doppio misto ed esibizioni offre al pubblico la possibilità di fare una scorpacciata del tennis. Tuttavia l'evento più atteso è il sorteggio dei tabelloni principali, in cui gli appassionati potranno scoprire avversari e possibile cammino del proprio beniamino: da quel momento, di fatto, scatta il conto alla rovescia per l'inizio del torneo vero e proprio. La giornata inaugurale a New York - con i match di primo turno - sarà domenica 30 agosto, ma l'attesa è proprio per la cerimonia in cui verranno stabiliti gli accoppiamenti per il main draw maschile e femminile. Sicuramente l'assenza del numero uno al mondo Jannik Sinner è pesante, ma il torneo si preannuncia comunque entusiasmante e tutto da vivere.
Sorteggio Us Open: data, orario, diretta
Il sorteggio del tabellone principale degli Us Open è in programma nella giornata di giovedì 27 agosto alle 18.00 ore italiane (le 12.00 locali). Non è prevista aluna diretta televisiva, ma verosimilmente sarà possibile ricevere aggiornamenti tramite i canali social del torneo. In attesa che finiscano le qualificazioni, l'Italia è già certa di avere nove giocatori protagonisti: nel maschile l'osservato speciale sarà Flavio Cobolli, reduce dalla semifinale nel Masters 1000 di Cincinnati, ma occhio anche a Lorenzo Musetti, che lo scorso anno raggiunse i quarti a Flushing Meadows. Completano la pattuglia azzurra Luciano Darderi, Matteo Arnaldi, Matteo Berrettini, Lorenzo Sonego, Mattia Bellucci e, tra le donne, Jasmine Paolini ed Elisabetta Cocciaretto. Gli Us Open saranno trasmessi in chiaro su SuperTennis, oltre che su Sky Sport. Disponibili inoltre dirette streaming dei match su SuperTenniX e su NOW.
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