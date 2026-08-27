 Us Open, Cobolli e Bencic a un passo dal titolo in doppio misto: trionfano Muchova/Mensik

Flavio Cobolli sta vivendo un 2026 fantastico, ma le finali Slam proprio non gli sorridono. Dopo la sconfitta in cinque set al Roland Garros contro Alexander Zverev , anche agli Us Open si è dovuto arrendere al parziale decisivo. Bravissimo a raggiungere la finale in doppio misto in coppia con Belinda Bencic - i due hanno eliminato avversari di spessore, su tutti Carlos Alcaraz e Serena Williams -, ha mancato l'appuntamento col titolo per una manciata di punti. A laurearsi campioni a New York sono stati i cechi Karolina Muchova e Jakub Mensik , capaci di imporsi per 6-3 1-6 10-6 e conquistare il primo titolo Slam della carriera.

Il racconto della giornata

È stata una lunga serata sull'Arthur Ashe Stadium dato che tutti e tre i match disputati si sono decisi al terzo set. Prima Cobolli/Bencic hanno sconfitto in rimonta Svitolina/Monfils per 4-5 5-1 10-5, poi Muchova/Mensik hanno salvato due match point contro Andreeva/Rublev, spuntandola per 5-4 3-5 11-9. Alle dieci e mezza è dunque cominciata la finale, caratterizzata da due set piutttosto a senso unico - che le due coppie si sono spartiti - e da un super tie-break in cui i cechi hanno gestito il vantaggio acquisito nelle battute iniziali senza perdere nemmeno un punto al servizio dal duo trascinato da Mensik. Muchova e Mensik hanno dunque potuto festeggiare un successo speciale - che frutta loro un milione di dollari - e di buon auspicio in vista del torneo vero e proprio.