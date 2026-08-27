Us Open, Cobolli e Bencic a un passo dal titolo in doppio misto: trionfano Muchova/Mensik
Flavio Cobolli sta vivendo un 2026 fantastico, ma le finali Slam proprio non gli sorridono. Dopo la sconfitta in cinque set al Roland Garros contro Alexander Zverev, anche agli Us Open si è dovuto arrendere al parziale decisivo. Bravissimo a raggiungere la finale in doppio misto in coppia con Belinda Bencic - i due hanno eliminato avversari di spessore, su tutti Carlos Alcaraz e Serena Williams -, ha mancato l'appuntamento col titolo per una manciata di punti. A laurearsi campioni a New York sono stati i cechi Karolina Muchova e Jakub Mensik, capaci di imporsi per 6-3 1-6 10-6 e conquistare il primo titolo Slam della carriera.
Il racconto della giornata
È stata una lunga serata sull'Arthur Ashe Stadium dato che tutti e tre i match disputati si sono decisi al terzo set. Prima Cobolli/Bencic hanno sconfitto in rimonta Svitolina/Monfils per 4-5 5-1 10-5, poi Muchova/Mensik hanno salvato due match point contro Andreeva/Rublev, spuntandola per 5-4 3-5 11-9. Alle dieci e mezza è dunque cominciata la finale, caratterizzata da due set piutttosto a senso unico - che le due coppie si sono spartiti - e da un super tie-break in cui i cechi hanno gestito il vantaggio acquisito nelle battute iniziali senza perdere nemmeno un punto al servizio dal duo trascinato da Mensik. Muchova e Mensik hanno dunque potuto festeggiare un successo speciale - che frutta loro un milione di dollari - e di buon auspicio in vista del torneo vero e proprio.
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