Sorteggio Us Open: da Cobolli ad Alcaraz e tutti gli italiani. Ecco il tabellone completo e i possibili incroci

Con il sorteggio dei tabelloni degli Us Open è ufficialmente partito il conto alla rovescia per domenica 30 agosto, data in cui scatterà il quarto e ultimo Slam della stagione. A New York si respira tennis già da diversi giorni, con la Fan Week entrata nel vivo con il torneo di doppio misto - vinto dai cechi Muchova/Mensik in finale su Bencic/Cobolli - e le qualificazioni. Tuttavia l'evento cerchiato sul calendario era la cerimonia del sorteggio , in cui sarebbero stati resi noti gli accoppiamenti e tutti i giocatori avrebbero scoperto il nome dei loro avversari a Flushing Meadows. La curiosità principale era ovviamente per Carlos Alcaraz , che tornerà a disputare un match ufficiale dopo quasi cinque mesi di stop a causa dell'infortunio al polso destro. Allo stesso tempo, anche tanti italiani - da Flavio Cobolli a Lorenzo Musetti , passando per Matteo Berrettini e Jasmine Paolini - erano interessati dai possibili incroci.

Djokovic dal lato di Alcaraz

Tra Alexander Zverev e Carlos Alcaraz, rispettivamente prima e seconda testa di serie, ha pescato decisamente meglio il tedesco. Le teste più alte sulla sua strada sono infatti Alex de Minaur (quarti) e uno tra Felix Auger-Aliassime e Flavio Cobolli (semifinale). Per lo spagnolo invece possibile quarto con il beniamino di casa Ben Shelton e possibile semifinale contro Novak Djokovic (o Daniil Medvedev). Di contro, in rotta di collisione con Zverev ci sono Lorenzo Musetti (negli ottavi) e Rafa Jodar (nei quarti). Ma ad Alcaraz non è andata tanto meglio considerando che potrebbe sfidare negli ottavi uno tra Alexander Bublik e Tommy Paul, poi eventualmente il fresco campione di Cincinnati Arthur Fils.

Il possibile tabellone di Alcaraz

Lo spagnolo debutta contro il russo Roman Safiullin, grande protagonista a Wimbledon. Poi trova uno tra Jaime Faria e Jenson Brooksby, quindi l'azzurro Matteo Arnaldi. Negli ottavi può affrontare Bublik o Paul, mentre nei quarti uno tra Shelton e Fils, che si sono spartiti i due recenti Masters 1000 sul cemento nordamericano. Il match che tutti sognano è una semifinale contro Djokovic, atteso all'esordio da Mariano Navone e poi dal vincente del big match tra Matteo Berrettini e Stan Wawrinka.

Il possibile tabellone di Cobolli

Esordio alla portata per Flavio, opposto all'argentino Francisco Comesana. Nel secondo turno troverebbe un qualificato (occhio soprattutto a Grigor Dimitrov), mentre nel terzo il belga Alexander Blockx, che ha battuto di recente proprio a Cincinnati, faticando parecchio. Nonostante sia accreditato della quinta testa di serie, partirebbe sfavorito in un eventuale ottavo contro il beniamino di casa Taylor Fritz, nono favorito del seeding. Teoricamente nei quarti se la vedrebbe contro Auger-Aliassime, ma attenzione a Jakub Mensik e Learner Tien. Qualora arrivasse in semifinale, potrebbe affrontare il suo amico Zverev, che quest'anno l'ha battuto nella finale del Roland Garros.

Il possibile tabellone di Berrettini

Per il secondo Slam consecutivo, il trentenne romano partirà contro Stan Wawrinka. Battuto in quattro tie-break a Wimbledon, proverà a ripetersi a Flushing Meadows. In caso di vittoria si regalerebbe una sfida da sogno contro Djokovic (Navone permettendo). Qualoa riuscisse nell'impresa, il tabellone si spalancherebbe e per lui ci sarebbero Tomas Etcheverry al terzo turno e uno tra Brandon Nakashima e Andrey Rublev negli ottavi. Dopo Djokovic, la testa di serie più alta nel quarto è Daniil Medvedev (7).

Il possibile tabellone di Musetti

Esordio non facile per Lorenzo, opposto al britannico Arthur Fery, eroe di Wimbledon con l'inaspettata semifinale raggiunta da wild card. Nel possibile secondo turno, il carrarino troverebbe il vincente della sfida tra Dane Sweeny e Corentin Moutet. Potrebbe invece andare in scena un derby con Luciano Darderi nel terzo turno. Un obiettivo realistico può essere raggiungere gli ottavi di finale, dove lo attende la potenziale sfida con Alexander Zverev. E chissà che non possa ritrovare nei quarti Rafa Jodar per la terza volta in quest'estate nordamericana.

Il possibile tabellone di Darderi

Debutterà contro un qualificato Luciano, reduce dalla netta sconfitta contro Botic van de Zandschulp. Alla portata anche il secondo turno contro il francese Valentin Royer o un altro giocatore proveniente dalle qualificazioni. Darderi partirebbe invece sfavorito in un eventuale terzo turno con Musetti, ma già confermare il risultato raggiunto dodici mesi fa sarebbe importante.

Il possibile tabellone di Arnaldi

Non è stato fortunato il sanremese, che pur essendo accreditato della trentesima testa di serie è in rotta di collisione con il campione Alcaraz al terzo turno. Arrivarci sarebbe comunque un bel risultato: per farlo dovrà battere James Duckworth, giustiziere di Lorenzo Sonego a Winston-Salem, e uno tra Yibing Wu e Adam Walton. Contro il fenomeno spagnolo partirebbe eventualmente sfavorito, ma considerando che arriva all'appuntamento dopo uno stop di quasi cinque mesi e, dunque, per forza di cose non al meglio, non è detto che sia un match proibitivo.

Il possibile tabellone di Paolini

Accreditata della diciannovesima testa di serie, Jasmine inaugurerà il suo cammino contro la slovena Veronika Erjavec. Potrebbe poi sfidare Dayana Yastremska o una qualificata, mentre la sua possibile rivale al terzo turno è Sorana Cirstea. Il vero scoglio che sembra impossibile da superare è l'ottavo di finale contro Jessica Pegula, ma mai dire mai con Paolini, specialmente negli Slam.

Quando esordiscono Cobolli e Alcaraz? Le possibili date

I match di primo turno sono in programma tra domenica 30 agosto e martedì 1 settembre. Non è stato ancora reso noto se scenderanno in campo prima i giocatori della parte alta del tabellone (dove c'è Cobolli) o quelli della parte bassa (dove c'è Alcaraz).

I primi turni degli italiani

SONEGO vs Zverev

DARDERI vs Qualificato

MUSETTI vs Fery

BELLUCCI vs Qualificato

COBOLLI vs Comesana

BERRETTINI vs Wawrinka

ARNALDI vs Duckworth

PAOLINI vs Erjavec

COCCIARETTO vs Siniakova

Dove vedere gli Us Open: diretta tv e streaming

Gli Us Open saranno trasmessi in diretta su SuperTennis, in chiaro e gratuitamente sul canale 64 del Digitale Terrestre e via satellite sul canale 212. Disponibile anche una diretta streaming sulla piattaforma SuperTennis+, gratuita per i tesserati FITP e disponibile a 1,99 euro al mese per i non tesserati. L'ultimo Slam della stagione sarà inoltre visibile in tv su Sky Sport e in streaming, per gli abbonati, sulla piattaforma NOW.

Us Open, il montepremi

PRIMO TURNO - 119.840 €

SECONDO TURNO - 162.640 €

TERZO TURNO - 248.240 €

OTTAVI DI FINALE - 410.880 €

QUARTI DI FINALE - 667.680 €

SEMIFINALI - 1.241.200 €

FINALE - 2.396.800 €

VITTORIA - 4.708.000 €