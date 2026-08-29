Paolini-Erjavec, primo turno US Open: orario, quando si gioca e dove vederla in tv

Paolini-Erjavec, quando si gioca il match

L'incontro tra Jasmine Paolini e Veronika Erjavec, valevole per il primo turno degli US Open, è in programma domenica 30 agosto alle ore 17:00 sul Louis Armstrong Stadium.

I precedenti tra Paolini ed Erjavec

Le due giocatrici non si sono mai affrontate in carriera.

Paolini-Erjavec, dove vederla in tv

La sfida sarà trasmessa in diretta in chiaro su SuperTennis e in streaming su SuperTennis+ e supertennis.tv. Anche Sky Sport detiene i diritti dell'evento e trasmetterà il match: i canali di riferimento in tv sono Sky Sport Uno (201) e Sky Sport Tennis (203), mentre in streaming la partita sarà disponibile su SkyGo e NOW.

US Open, il montepremi

PRIMO TURNO - 119.840 €

SECONDO TURNO - 162.640 €

TERZO TURNO - 248.240 €

OTTAVI DI FINALE - 410.880 €

QUARTI DI FINALE - 667.680 €

SEMIFINALI - 1.241.200 €

FINALE - 2.396.800 €

VITTORIA - 4.708.000 €