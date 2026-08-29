Paolini-Erjavec, primo turno US Open: orario, quando si gioca e dove vederla in tv
Quasi due mesi dopo il suo ultimo match ufficiale, Jasmine Paolini torna a disputare un torneo. Ferma da Wimbledon a causa di un problema al piede, l'azzurra ha dovuto saltare quasi per intero la trasferta sul cemento nordamericano ma rientrerà in occasione degli US Open. Al primo turno se la vedrà contro la slovena Veronika Erjavec, numero 106 del mondo, che arriva a New York in striscia aperta di quattro sconfitte di fila. Paolini non è mai andata oltre gli ottavi a Flushing Meadows, ma partirà chiaramente favorito. In palio un posto al secondo turno contro la vincente dell'incontro Stefanini-Yastremska.
Paolini-Erjavec, quando si gioca il match
L'incontro tra Jasmine Paolini e Veronika Erjavec, valevole per il primo turno degli US Open, è in programma domenica 30 agosto alle ore 17:00 sul Louis Armstrong Stadium.
I precedenti tra Paolini ed Erjavec
Le due giocatrici non si sono mai affrontate in carriera.
Paolini-Erjavec, dove vederla in tv
La sfida sarà trasmessa in diretta in chiaro su SuperTennis e in streaming su SuperTennis+ e supertennis.tv. Anche Sky Sport detiene i diritti dell'evento e trasmetterà il match: i canali di riferimento in tv sono Sky Sport Uno (201) e Sky Sport Tennis (203), mentre in streaming la partita sarà disponibile su SkyGo e NOW.
US Open, il montepremi
PRIMO TURNO - 119.840 €
SECONDO TURNO - 162.640 €
TERZO TURNO - 248.240 €
OTTAVI DI FINALE - 410.880 €
QUARTI DI FINALE - 667.680 €
SEMIFINALI - 1.241.200 €
FINALE - 2.396.800 €
VITTORIA - 4.708.000 €
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