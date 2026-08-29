Alcaraz-Safiullin, primo turno US Open: orario, quando si gioca e dove vederla in tv
Comincerà contro Roman Safiullin la difesa del titolo agli US Open di Carlos Alcaraz. Il tennista spagnolo ha scelto proprio l'ultimo Slam dell'anno per il rientro in campo dopo l'infortunio al polso destro che l'ha tenuto ai box per circa quattro mesi e mezzo. Fermo da Barcellona, Alcaraz si è preso tutto il tempo necessario per recuperare e ha fatto il suo ritorno ufficiale in occasione del doppio misto con Serena Williams. Non è apparso al meglio della forma, ma non potrebbe essere altrimenti visto il lungo stop. Scenderà comunque in campo con i favori del pronostico contro il russo, avversario da non sottovalutare che già a Wimbledon - dove ha centrato gli ottavi - ha dimostrato di poter dire la sua.
Alcaraz-Safiullin, quando si gioca il match
Il match tra Carlos Alcaraz e Roman Safiullin, valevole per il primo turno degli US Open, è in programma lunedì 31 agosto come secondo incontro dalle ore 17:30 sull'Arthur Ashe Stadium, al termine di Sabalenka-Osorio.
I precedenti tra Alcaraz e Safiullin
In parità i confronti diretti tra i due giocatori. Lo spagnolo ha vinto la sfida più recente, alle Olimpiadi di Parigi 2024, mentre il russo si è imposto nel 2023 sul cemento indoor di Parigi.
Alcaraz-Safiullin, dove vederla in tv
La partita sarà trasmessa in diretta in chiaro su SuperTennis e in streaming su SuperTennis+ e supertennis.tv. Anche Sky Sport detiene i diritti dell'evento e trasmetterà l'incontro: i canali di riferimento in tv sono Sky Sport Uno (201) e Sky Sport Tennis (203), mentre in streaming la sfida sarà disponibile su SkyGo e NOW.
US Open, il montepremi
PRIMO TURNO - 119.840 €
SECONDO TURNO - 162.640 €
TERZO TURNO - 248.240 €
OTTAVI DI FINALE - 410.880 €
QUARTI DI FINALE - 667.680 €
SEMIFINALI - 1.241.200 €
FINALISTA - 2.396.800 €
VINCITORE - 4.708.000 €
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