Alcaraz-Safiullin, primo turno US Open: orario, quando si gioca e dove vederla in tv

Comincerà contro Roman Safiullin la difesa del titolo agli US Open di Carlos Alcaraz. Il tennista spagnolo ha scelto proprio l'ultimo Slam dell'anno per il rientro in campo dopo l'infortunio al polso destro che l'ha tenuto ai box per circa quattro mesi e mezzo. Fermo da Barcellona, Alcaraz si è preso tutto il tempo necessario per recuperare e ha fatto il suo ritorno ufficiale in occasione del doppio misto con Serena Williams. Non è apparso al meglio della forma, ma non potrebbe essere altrimenti visto il lungo stop. Scenderà comunque in campo con i favori del pronostico contro il russo, avversario da non sottovalutare che già a Wimbledon - dove ha centrato gli ottavi - ha dimostrato di poter dire la sua.