Berrettini-Wawrinka, primo turno US Open: orario, quando si gioca e dove vederla in tv

Il primo turno più affascinante degli US Open è sicuramente quello che mette di fronte Matteo Berrettini e Stan Wawrinka . I due si ritrovano per il secondo Major consecutivo e sempre all'esordio dopo che già a Wimbledon, due mesi fa, avevano dato vita a uno splendido match . A scendere in campo con i favori del pronostico sarà l'azzurro, che però non ha vissuto una stagione sul cemento nordamericano particolarmente esaltante. Di contro, il pubblico realisticamente sosterrà Wawrinka, che non solo è all'ultimo Slam della carriera ma celebra anche un anniversario speciale: esattamente dieci anni fa vinceva il titolo a New York, battendo in finale Novak Djokovic.

Berrettini-Wawrinka, quando si gioca il match

Il match tra Matteo Berrettini e Stan Wawrinka, valida per il primo turno degli US Open, è in programma lunedì 31 agosto con orario e campo ancora da definire.

I precedenti tra Berrettini e Wawrinka

La recente sfida a Wimbledon è stato il primo confronto diretto in assoluto tra i due giocatori. Pur non essendo giovanissimi - soprattutto l'elvetico - non si erano mai affrontati in carriera prima di allora. A New York Wawrinka proverà a prendersi la rivincita dopo il ko in quattro set sui prati londinesi.

Berrettini-Wawrinka, dove vederla in tv

La partita sarà trasmessa in diretta in chiaro su SuperTennis e in streaming su SuperTennis+ e supertennis.tv. Anche Sky Sport detiene i diritti dell'evento e trasmetterà il match: i canali di riferimento in tv sono Sky Sport Uno (201) e Sky Sport Tennis (203), mentre in streaming la sfida sarà disponibile su SkyGo e NOW.

US Open, il montepremi

PRIMO TURNO - 119.840 €

SECONDO TURNO - 162.640 €

TERZO TURNO - 248.240 €

OTTAVI DI FINALE - 410.880 €

QUARTI DI FINALE - 667.680 €

SEMIFINALI - 1.241.200 €

FINALISTA - 2.396.800 €

VINCITORE - 4.708.000 €