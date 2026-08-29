Musetti-Fery, primo turno US Open: orario, quando si gioca e dove vederla in tv

Ripetere i quarti di finale centrati lo scorso anno non sarà facile, ma Lorenzo Musetti approccia gli US Open con grande ottimismo. Rientrato nel tour poche settimane fa dopo un lungo stop, ha ottenuto risultati incoraggianti tra Washington, Montreal e Cincinnati e arriva in fiducia all'ultimo Slam stagionale. Dopo essersi allenato con due leggende come Novak Djokovic e Roger Federer, al primo turno se la vedrà contro Arthur Fery . Il britannico è stato la favola dell'ultima edizione di Wimbledon, in cui ha raggiunto la semifinale da wild card , ma realisticamente avrà il serbatoio vuoto vista la settimana da protagonista che ha vissuto a Winston-Salem. I bookmakers vedono Musetti chiaramente favorito.

Musetti-Fery, quando si gioca il match

Il match tra Lorenzo Musetti e Arthur Fery, valido per il primo turno degli US Open, è in programma martedì 1 settembre con orario e campo ancora da definire.

I precedenti tra Musetti e Fery

Non ci sono confronti diretti tra i due tennisti.

Musetti-Fery, dove vederla in tv

La sfida verrà trasmessa in diretta in chiaro su SuperTennis e in streaming su SuperTennis+ e supertennis.tv. Anche Sky Sport detiene i diritti dell'evento e trasmetterà la partita: i canali di riferimento in tv sono Sky Sport Uno (201) e Sky Sport Tennis (203), mentre in streaming l'incontro sarà disponibile su SkyGo e NOW.

US Open, il montepremi

PRIMO TURNO - 119.840 €

SECONDO TURNO - 162.640 €

TERZO TURNO - 248.240 €

OTTAVI DI FINALE - 410.880 €

QUARTI DI FINALE - 667.680 €

SEMIFINALI - 1.241.200 €

FINALISTA - 2.396.800 €

VINCITORE - 4.708.000 €