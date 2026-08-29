Cobolli-Comesana, primo turno US Open: orario, quando si gioca e dove vederla in tv

Flavio Cobolli affronterà Francisco Comesana nel primo turno degli US Open . Non deve trarre in inganno la classifica dell'argentino, che si presenta a New York da numero 123 del mondo ma due anni fa ha raggiunto il terzo turno in questo torneo. Inoltre ha dato gran filo da torcere a Cobolli proprio pochi mesi fa a Montecarlo . Detto ciò, Flavio partirà chiaramente favorito: non potrebbe essere altrimenti vista la splendida stagione che sta vivendo e la recente semifinale raggiunta a Cincinnati. L'azzurro ha inoltre avuto modo di acclimatarsi a Flushing Meadows in occasione del doppio misto con Belinda Bencic, raggiungendo la finale .

Cobolli-Comesana, quando si gioca il match

L'incontro tra Flavio Cobolli e Francisco Comesana, valido per il primo turno degli US Open, è in programma lunedì 31 agosto oppure martedì 1 settembre con orario e campo ancora da definire.

I precedenti tra Cobolli e Comesana

Flavio ha vinto l'unico confronto diretto, quest'anno sulla terra rossa di Montecarlo, ma ha fatto una grande fatica tanto da imporsi solamente al terzo set.

Cobolli-Comesana, dove vederla in tv

Il match verrà trasmesso in diretta in chiaro su SuperTennis e in streaming su SuperTennis+ e supertennis.tv. Anche Sky Sport detiene i diritti dell'evento e trasmetterà l'incontro: i canali di riferimento in tv sono Sky Sport Uno (201) e Sky Sport Tennis (203), mentre in streaming la partita sarà disponibile su SkyGo e NOW.

US Open, il montepremi

PRIMO TURNO - 119.840 €

SECONDO TURNO - 162.640 €

TERZO TURNO - 248.240 €

OTTAVI DI FINALE - 410.880 €

QUARTI DI FINALE - 667.680 €

SEMIFINALI - 1.241.200 €

FINALISTA - 2.396.800 €

VINCITORE - 4.708.000 €