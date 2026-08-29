Cobolli-Comesana, primo turno US Open: orario, quando si gioca e dove vederla in tv
Flavio Cobolli affronterà Francisco Comesana nel primo turno degli US Open. Non deve trarre in inganno la classifica dell'argentino, che si presenta a New York da numero 123 del mondo ma due anni fa ha raggiunto il terzo turno in questo torneo. Inoltre ha dato gran filo da torcere a Cobolli proprio pochi mesi fa a Montecarlo. Detto ciò, Flavio partirà chiaramente favorito: non potrebbe essere altrimenti vista la splendida stagione che sta vivendo e la recente semifinale raggiunta a Cincinnati. L'azzurro ha inoltre avuto modo di acclimatarsi a Flushing Meadows in occasione del doppio misto con Belinda Bencic, raggiungendo la finale.
Cobolli-Comesana, quando si gioca il match
L'incontro tra Flavio Cobolli e Francisco Comesana, valido per il primo turno degli US Open, è in programma lunedì 31 agosto oppure martedì 1 settembre con orario e campo ancora da definire.
I precedenti tra Cobolli e Comesana
Flavio ha vinto l'unico confronto diretto, quest'anno sulla terra rossa di Montecarlo, ma ha fatto una grande fatica tanto da imporsi solamente al terzo set.
Cobolli-Comesana, dove vederla in tv
Il match verrà trasmesso in diretta in chiaro su SuperTennis e in streaming su SuperTennis+ e supertennis.tv. Anche Sky Sport detiene i diritti dell'evento e trasmetterà l'incontro: i canali di riferimento in tv sono Sky Sport Uno (201) e Sky Sport Tennis (203), mentre in streaming la partita sarà disponibile su SkyGo e NOW.
US Open, il montepremi
PRIMO TURNO - 119.840 €
SECONDO TURNO - 162.640 €
TERZO TURNO - 248.240 €
OTTAVI DI FINALE - 410.880 €
QUARTI DI FINALE - 667.680 €
SEMIFINALI - 1.241.200 €
FINALISTA - 2.396.800 €
VINCITORE - 4.708.000 €
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