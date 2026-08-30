US Open, Paolini parte con una vittoria: battuta in tre set Erjavec

La prima vittoria azzurra di quest'edizione degli US Open porta la firma di Jasmine Paolini . Ci sono voluti tre set e un'ora e 45 minuti, ma alla fine la numero uno d'Italia è riuscita a piegare la slovena Veronika Erjavec (numero 106 WTA) con il punteggio di 6-3 3-6 6-4 . Per lei si tratta di un successo molto importante poiché non disputava un match ufficiale da Wimbledon e, a causa del solito infortunio al piede che la tormenta da mesi , aveva dovuto saltare i tornei di Washington, Toronto e Cincinnati. Tornata per l'ultimo Slam della stagione con Marc Lopez nel box, è partita col piede giusto. Al prossimo turno affronterà la vincente del match tra Lucrezia Stefanini e Dayana Yastremska .

La cronaca del match

Pronti, partenza, via e break subito da un'arrugginita Paolini. Poco male perché ha reagito immediatamente, ottenendo il contro break e perdendo un solo punto al servizio fino alla fine del set. In risposta si è invece procurata tre palle break nel sesto gioco, ma è nell'ottavo che è andata a segno, chiudendo 6-3. La musica è invece cambiata nella seconda frazione, in cui il servizio ha completamente abbandonato Jasmine, la quale ha subito tre break consecutivi. Pur avendo a sua volta dato del filo da torcere all'avversaria nei game di risposta, ha commesso qualche gratuito di troppo e non è più riuscita a ricucire il gap, capitolando 6-3. La vera Paolini si è rivista nel terzo set, in cui ha cambiato atteggiamento e si è rapidamente issata sul 4-1. Sembrava fatta quando ha avuto la chance del 5-1, invece si è complicata la vita e, dopo un match point mancato sul 5-3, si è ritrovata senza più possibilità di sbagliare. Nel decimo gioco non ha però tremato ed è finalmente riuscita a scrivere la parola fine all'incontro.