Alcaraz-Safiullin diretta Us Open: segui l'esordio dello spagnolo campione in carica, tennis oggi LIVE

Il giorno tanto atteso dai suoi tifosi e da tutti gli appassionati di tennis è arrivato: Carlos Alcaraz torna in campo dopo i quattro mesi di stop per l'infortunio al polso destro (139 i giorni passati dall'ultima partita) e lo fa agli Us Open, ultimo Slam della stagione, per difendere il titolo vinto lo scorso anno superando in finale l'attuale numero uno del mondo Jannik Sinner (che salterà invece questa edizione per un problema al ginocchio ). Arrivato sul cemento di New York da numero 3 del ranking Atp , lo spagnolo sfida oggi (lunedì 31 agosto) nel primo turno il 29enne russo Roman Safiullin (n.99 Atp) : segui la partita in diretta con tutti gli aggiornamenti in tempo reale .

20:02

Alcaraz salva una palla break: 3-3

Alcaraz salva una palla break sul 30-40 e poi tiene il game ai vantaggi, riagganciando Safiullin sul 3-3 nel primo set all'Arthur Ashe Stadium.

19:56

Safiullin solido al servizio: non si spezza l'equilibrio

Safiullin si conferma solido al servizio: turno di battuta tenuto a 30 e senza concedere palle break ad Alcaraz da parte del russo, che torna avanti 3-2 nel primo set di questa sfida di primo turno agli Us Open.

19:53

Lo spagnolo la spunta ai vantaggi: si resta 'on serve'

Avanti 40-15, Alcaraz non chiude il game e consente a Safiullin (aiutato da un nastro) di portarlo ai vantaggi, dove però lo spagnolo la spunta con due punti di fila e senza concedere palle break al russo. Si resta 'on serve' nel primo set: 2-2.

19:46

Servizio a 15 per il russo, che torna avanti

Servizio tenuto a 15 da Safiullin: il russo torna così avanti nel primo set della sfida contro Alcaraz, che ora lo vede sul 2-1

19:43

Alcaraz graziato dall'avversario: 1-1

Alcaraz graziato da Safiullin: prima sul 15-30 e poi sulla palla break del 30-40 il russo commette due errori gravi, di cui approfitta lo spagnolo che poi tiene il game ai vantaggi e riaggancia l'avversario sull'1-1 nel primo set.

19:37

Safiullin ok in battuta: Carlos deve inseguire

Roman Safiullin rimonta da 15-30 e tiene il servizio senza concedere palle break a Carlos Alcaraz: russo avanti 1-0, lo spagnolo deve inseguire.

19:34

Si parte: è il russo il primo a servire

Iniziata la partita tra lo spagnolo Carlos Alcaraz e Roman Safiullin: è il russo ad andare per primo al servizio sul cemento dell'Arthur Ashe Stadium

19:31

Riscaldamento in corso, tra poco via al match

Riscaldamento in corso per Carlos Alcaraz e Roman Safiullin sul cemento dell'Arthur Ashe Stadium, che tra poco si sfideranno nel match che mette in palio il pass per il secondo turno degli Us Open (dove il vincitore se la vedrà con il portoghese Faria, capace di superare in cinque set lo statunitense Brooksby).

19:28

Carlos entra in campo tra gli applausi dell'Arthur Ashe Stadium

Ingresso in campo tra gli applausi degli spettatori presenti all'Arthur Ashe Stadium per Carlos Alcaraz e per il russo Roman Safiullin, che tra poco si sfideranno in uno dei match di primo turno degli Us Open (di cui lo spagnolo è detentore).

19:26

Alcaraz scavalcato da Sinner nella classifica dei guadagni: è la prima volta

Per la prima volta Carlos Alcaraz è stato scavalcato da Jannik Sinner nella classifica dei guadagni: stando alla classifica stilata da Forbes, l'azzurro numero uno del mondo avrebbe guadagnato 58 milioni di euro negli ultimi dodici mesi. APPROFONDISCI

19:20

Lo show di Carlos con Serena Williams a New York

Prima del ritorno ufficiale in campo, per il match di primo turno degli Us Open contro il russo Roman Safiullin al via tra poco, Carlos Alcaraz ha dato spettacolo a New York esibendosi in doppio misto con Serena Williams.

19:17

Sabalenka ok, all'Arthur Ashe Stadium sale l'attesa per Alcaraz

Terminata la partita di Arina Sabalenka, bielorussa numero uno del mondo che sul cemento dell'Arthur Ashe Stadium ha superato in due set al primo turno la colombiana Camila Osorio (n.59 Wta). Ora toccherà a Carlos Alcaraz, che tra poco sfiderà il russo Roman Safiullin sul campo centrale di New York.

19:11

Carlos spazza via i dubbi sulle sue condizioni: "Devo stare lontano da…"

Prima del debutto sul cemento degli Us Open contro Roman Safiullin, in conferenza stampa Carlos Alcaraz ha spazzato via i dubbi sulle sue condizioni fisiche, legati al lungo stop per infortunio prima di arrivare a New York: "Bella sfida, devo stare lontano da...". Lo spagnolo ha parlato anche di Jannik Sinner, quest'anno assente. LEGGI TUTTO

19:03

I precedenti tra lo spagnolo e il russo

Sono i due i precedenti tra Carlos Alcaraz e Roman Safiullin nel circuito Atp, con il bilancio in parità. Il primo match è stato vinto in due set dal russo (6-3, 6-4) nel 2023 ai sedicesimi del Masters 1000 di Parigi (hard indoor), mentre sempre nella capitale francese ma agli ottavi delle Olimpiadi (terra battuta) dell'anno successivo ha festeggiato lo spagnolo in due set (6-4, 6-2).

18:55

Us Open, Alcaraz-Safiullin: dove vederla in tv e in streaming

La partita tra Carlos Alcaraz e Roman Safiullin, valido per il primo turno degli Us Open di cui lo spagnolo è campione in carica, sarà trasmessa in diretta tv e in streaming. TUTTI I DETTAGLI

New York, Usa