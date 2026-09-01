Comesana-Cobolli diretta Us Open: segui il match al primo turno. Tennis oggi LIVE

Flavio Cobolli è pronto a fare il suo debutto agli US Open 2026. Il tennista azzurro affronterà l’argentino Francisco Comesana nel primo turno dello Slam americano, con il match in programma non prima delle ore 17. Cobolli arriva a New York dopo l’eliminazione al terzo turno del Masters 1000 di Cincinnati, dove si era arreso ad Arthur Fils, poi vincitore del torneo. Un solo precedente tra Cobolli e Comesana, disputato nell’ultimo Masters 1000 di Montecarlo e vinto dall’azzurro. Tutti gli aggiornamenti in diretta.

17:11

Inizia la partita

Si parte! Comesana al servizio.

17:04

Via al riscaldamento

Giocatori in campo. Sorteggio e riscaldamento, tra poco si fa sul serio.

16:56

Giocatori attesi in campo

Ci siamo, alle 17 il via del match. Si gioca sul Louis Armstrong Stadium.

16:38

Cobolli-Comesana, le info per seguirlo

Alle 17 il via al match. Qui tutte le info su come e dove vederlo.

16:26

Chi è Comesana

Classe 2000 di Mar del Plata, l’argentino ha proprio negli US Open lo Slam in cui ha raccolto i risultati migliori: terzo turno nel 2024 e secondo nel 2025. Giocatore combattivo e difficile da affrontare, nel 2026 ha però perso terreno dopo la maratona di oltre cinque ore contro Berrettini al Roland Garros, scivolando nuovamente fuori dalla top 100.

16:19

Il precedente tra Cobolli e Comesana

Un solo precedente tra Cobolli e Comesana: al primo turno del Masters 1000 di Montecarlo 2026, con successo dell’azzurro in tre set per 7-5 2-6 6-3

16:00

Cobolli-Comesana, alle 17 il via

Tutto pronto per il primo match di Flavio Cobolli a New York. Esordio contro Comesana. Avversario da non sottovalutare, numero 123 del mondo.

New York