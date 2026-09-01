Berrettini shock, minacce al fratello per colpa delle scommesse: "Se non gli dici di perdere, uccideremo tutti"

Rivelazioni scioccanti quelle fatte da Matteo Berrettini nel post-partita della vittoria contro Stan Wawrinka all'esordio degli US Open . Il tennista romano ha staccato il pass per il secondo turno del torneo, dove affronterà Mariano Navone , ma a fare rumore sono state le dichiarazioni riguardo il tema delle scommesse nel tennis. "Mio fratello, al Roland Garros, ha ricevuto messaggi sul telefono con minacce alla mia famiglia - le parole di Matteo -. Ho vinto una partita e gli hanno mandato dei messaggi il cui senso era ‘ Matteo è scarso, se non gli dici di perdere, uccideremo la tua famiglia ’. Naturalmente abbiamo segnalato tutto all’Atp e abbiamo denunciato tutto".

Berrettini shock sulle scommesse

"Noi abbiamo trent’anni, siamo adulti, ma penso alle ragazze e ai più giovani che ricevono questo tipo di messaggi, può essere spaventoso. Dovremmo creare una struttura più forte, un comitato per proteggere i giocatori - ha aggiunto il trentenne azzurro -. È un tema complesso. Perché i giocatori, me compreso, in passato hanno ricevuto messaggi. Io stesso ho vissuto momenti in cui non mi sono sentito particolarmente a mio agio giocando con persone, attorno ai campi, che disturbavano la partita, facendo cose che non ritengo legate al tennis. Dobbiamo proteggere i giocatori e fare tutto il possibile per creare un ambiente sicuro per tutti. Se non sbaglio, a Indian Wells anche Lucrezia Stefanini ha ricevuto dei bruttissimi messaggi".