Musetti-Sweeny, secondo turno US Open: orario, quando si gioca e dove vederla in tv

Lorenzo Musetti ha conquistato il pass per il secondo turno degli US Open . Dopo aver ottenuto risultati incoraggianti al rientro dall'infortunio, il tennista carrarino ha ritrovato il successo in uno Slam che mancava dagli ottavi di finale degli Australian Open di quest'anno. Poi era arrivato a Melbourne in ritiro nei quarti contro Novak Djokovic e il forfait a Roland Garros e Wimbledon . La sua avventura a Flushing Meadows è invece iniziata con la vittoria su Arthur Fery , il britannico che ha sorpreso tutti raggiungendo la semifinale ai Championships. Prossimo avversario di Lorenzo sarà l'australiano numero 123 Atp Dane Sweeny .

Musetti-Sweeny, quando si gioca il match

Il match tra Musetti e Sweeny, valido per il secondo turno degli US Open, è in programma giovedì 3 settembre con campo e orario ancora da definire.

I precedenti tra Musetti e Sweeny

Non ci sono confronti diretti tra i due tennisti.

Musetti-Sweeny, dove vederla in tv

La sfida verrà trasmessa in diretta in chiaro su SuperTennis e in streaming su SuperTennis+ e supertennis.tv. Anche Sky Sport detiene i diritti dell'evento e trasmetterà la partita: i canali di riferimento in tv sono Sky Sport Uno (201) e Sky Sport Tennis (203), mentre in streaming l'incontro sarà disponibile su SkyGo e NOW.

US Open, il montepremi

PRIMO TURNO - 119.840 €

SECONDO TURNO - 162.640 €

TERZO TURNO - 248.240 €

OTTAVI DI FINALE - 410.880 €

QUARTI DI FINALE - 667.680 €

SEMIFINALI - 1.241.200 €

FINALISTA - 2.396.800 €

VINCITORE - 4.708.000 €