Diretta Us Open, Paolini-Stefanini: segui il derby italiano oggi nel secondo turno LIVE

Al secondo turno del tabellone femminile degli US Open 2026 , Jasmine Paolini e Lucrezia Stefanini si sfidano oggi in un derby italiano sul cemento newyorkese : si tratta delle uniche due azzurre ad aver superato il primo scoglio, quindi c'è già la garanzia che almeno un’italiana raggiunga il terzo turno dello Slam. Paolini parte davanti guardando il ranking, tra l'altro è testa di serie numero 19, ma Stefanini sta vivendo un momento di forma strepitoso e punta a rientrare nella top 100 nel breve periodo . Segui la sfida in diretta.

17:08

+++ Paolini-Stefanini, si parte +++

Batte Lucrezia la prima palla del derby degli Us Open

17:04

Riscaldamento in corso

Jasmine e Lucrezia si stanno preparando per la sfida: palleggi in corso

17:02

Paolini-Stefanini, ci siamo quasi

Manca poco all'inizio, le ragazze sono già in campo

16:56

La stagione di Stefanini

In stagione Stefanini ha un bilancio complessivo di 29 vittorie contro 21 sconfitte

16:55

La stagione di Paolini

Il bilancio complessivo di Paolini in stagione è di 17 vittorie e 13 sconfitte

16:47

Al terzo turno

Chi vince venerdì affronta nel terzo turno o la francese Diane Parry, n.31 Wta, o la rumena Sorana Cirstea, n.17 del ranking e 16 del seeding

16:38

Il meteo a New York

Il cielo è nuvoloso, la temperatura comunque è buona perché non supera i 24 gradi. Il rischio pioggia nel pomeriggio (adesso è mattina) non si può escludere

16:25

Il ritorno di Paolini

Jasmine è rientrata nel tour dopo 53 giorni, facendosi seguire da coach Marc Lopez. Era ferma dai quarti di Wimbledon (8 luglio) per un problema al piede destro

16:16

Paolini contro Stefanini, un derby toscano

Jasmine è di Bagni di Lucca, mentre Lucrezia di Carmignano, in provincia di Prato

16:10

Dove si gioca a New York

Il match è programmato sul Court 5

16:01

I precedenti

Le sfide tra le italiane sono soltanto due, entrambi piuttosto datati. Nel 2021 a Courmayeur Paolini si impose per 6-4 7-5, mentre nel 2014 a Civitavecchia vinse sempre lei con il punteggio di 6-1 6-4. Jasmine, dunque, conduce per 2-0

16:00

Paolini-Stefanini, orario e tv

La partita è in programma alle ore 17 e si potrà seguire in diretta tv su SuperTennis HD, Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis e Sky Sport Max. In streaming su SuperTennis+, Sky Go, NOW

New York