Paolini-Cirstea, terzo turno US Open: orario, quando si gioca e dove vederla in tv
Jasmine Paolini si è qualificata per il terzo turno dello US Open, battendo in due set la connazionale Lucrezia Stefanini e dando seguito al sofferto successo al debutto contro la slovena Veronika Erjavec. La numero uno d'Italia, al primo torneo disputato dopo l'infortunio al piede che l'ha tenuta ai box da Wimbledon in poi, è apparsa in discreta condizioni e può ambire a fare ancora strada. Non avrà però vita facile nel prossimo match dato che se la vedrà contro la rumena Sorana Cirstea, numero 17 WTA e 16^ forza del seeding. Paolini partirà leggermente sfavorita, ma se riesce ad alzare ulteriormente il livello può senz'altro dare del filo da torcere all'avversaria.
Paolini-Cirstea, quando si gioca il match
Il match tra Jasmine Paolini e Sorana Cirstea, valevole per il terzo turno degli US Open, è in programma venerdì 4 settembre con orario e campo ancora da definire.
I precedenti tra Paolini e Cirstea
Jasmine è avanti 3-0 nei confronti diretti. La sfida più recente risale alla semifinale del WTA 1000 di Dubai nel 2024, torneo vinto da Paolini che diede vita alle sue due stagioni magiche.
Paolini-Cirstea, dove vederla in tv
La partita verrà trasmessa in diretta in chiaro su SuperTennis e in streaming su SuperTennis+ e supertennis.tv. Anche Sky Sport detiene i diritti dell'evento e trasmetterà l'incontro: i canali di riferimento in tv sono Sky Sport Uno (201) e Sky Sport Tennis (203), mentre in streaming la sfida sarà disponibile su SkyGo e NOW.
US Open, il montepremi
PRIMO TURNO - 119.840 €
SECONDO TURNO - 162.640 €
TERZO TURNO - 248.240 €
OTTAVI DI FINALE - 410.880 €
QUARTI DI FINALE - 667.680 €
SEMIFINALI - 1.241.200 €
FINALE - 2.396.800 €
VITTORIA - 4.708.000 €
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