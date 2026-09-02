Paolini-Cirstea, terzo turno US Open: orario, quando si gioca e dove vederla in tv

Jasmine Paolini si è qualificata per il terzo turno dello US Open , battendo in due set la connazionale Lucrezia Stefanini e dando seguito al sofferto successo al debutto contro la slovena Veronika Erjavec . La numero uno d'Italia, al primo torneo disputato dopo l'infortunio al piede che l'ha tenuta ai box da Wimbledon in poi, è apparsa in discreta condizioni e può ambire a fare ancora strada. Non avrà però vita facile nel prossimo match dato che se la vedrà contro la rumena Sorana Cirstea , numero 17 WTA e 16^ forza del seeding. Paolini partirà leggermente sfavorita, ma se riesce ad alzare ulteriormente il livello può senz'altro dare del filo da torcere all'avversaria.

Paolini-Cirstea, quando si gioca il match

Il match tra Jasmine Paolini e Sorana Cirstea, valevole per il terzo turno degli US Open, è in programma venerdì 4 settembre con orario e campo ancora da definire.

I precedenti tra Paolini e Cirstea

Jasmine è avanti 3-0 nei confronti diretti. La sfida più recente risale alla semifinale del WTA 1000 di Dubai nel 2024, torneo vinto da Paolini che diede vita alle sue due stagioni magiche.

Paolini-Cirstea, dove vederla in tv

La partita verrà trasmessa in diretta in chiaro su SuperTennis e in streaming su SuperTennis+ e supertennis.tv. Anche Sky Sport detiene i diritti dell'evento e trasmetterà l'incontro: i canali di riferimento in tv sono Sky Sport Uno (201) e Sky Sport Tennis (203), mentre in streaming la sfida sarà disponibile su SkyGo e NOW.

US Open, il montepremi

PRIMO TURNO - 119.840 €

SECONDO TURNO - 162.640 €

TERZO TURNO - 248.240 €

OTTAVI DI FINALE - 410.880 €

QUARTI DI FINALE - 667.680 €

SEMIFINALI - 1.241.200 €

FINALE - 2.396.800 €

VITTORIA - 4.708.000 €