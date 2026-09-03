Sabalenka, duro botta e risposta in conferenza agli Us Open: "Party e divertimento quando non gioco?"... Lei non la prende bene
Aryna Sabalenka ha fatto un altro passo verso la conquista del terzo titolo consecutivo agli US Open. La numero uno al mondo ha staccato il pass per il terzo turno grazie al successo su Polina Iatcenko con un netto 6-1 6-1 e proverà a chiudere l'anno con almeno un successo Slam, visto che il suo ultimo titolo risale al Miami Open di marzo. "A metà stagione ho faticato un po' - ha spiegato in conferenza stampa -. Non cercherò scuse né spiegherò cosa sia successo, ma oggi sono contenta del mio livello. Dal punto di vista mentale e fisico mi sento molto più forte rispetto a qualche mese fa. Sento di essere tornata al mio livello ideale e voglio solo scendere in campo con la giusta concentrazione".
Sabalenka furiosa con un giornalista
Durante la conferenza post partita, la numero 1 al mondo si è poi innervosita per le insinuazioni sulle sue attività fuori dal campo a New York. "Siete ridicoli. Feste, divertimento... ma come vi viene in mente di dire o pensare una cosa del genere? Che razza di domanda è? - ha risposto stizzita la bielorussa a un giornalista - Solo perché ho pubblicato alcuni contenuti per dei brand pensate che me ne vada in giro a fare festa invece di allenarmi?". Tornando poi al campo, ha sottolineato: "Sto lavorando duro, ma sento anche che sto smettendo di rincorrere la perfezione in campo. So che è impossibile raggiungerla e cerco solo di fare il massimo con quello che ho a disposizione al momento".
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