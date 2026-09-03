Sabalenka, duro botta e risposta in conferenza agli Us Open: "Party e divertimento quando non gioco?"... Lei non la prende bene

Aryna Sabalenka ha fatto un altro passo verso la conquista del terzo titolo consecutivo agli US Open . La numero uno al mondo ha staccato il pass per il terzo turno grazie al successo su Polina Iatcenko con un netto 6-1 6-1 e proverà a chiudere l'anno con almeno un successo Slam, visto che il suo ultimo titolo risale al Miami Open di marzo. "A metà stagione ho faticato un po' - ha spiegato in conferenza stampa -. Non cercherò scuse né spiegherò cosa sia successo, ma oggi sono contenta del mio livello. Dal punto di vista mentale e fisico mi sento molto più forte rispetto a qualche mese fa. Sento di essere tornata al mio livello ideale e voglio solo scendere in campo con la giusta concentrazione".

Sabalenka furiosa con un giornalista

Durante la conferenza post partita, la numero 1 al mondo si è poi innervosita per le insinuazioni sulle sue attività fuori dal campo a New York. "Siete ridicoli. Feste, divertimento... ma come vi viene in mente di dire o pensare una cosa del genere? Che razza di domanda è? - ha risposto stizzita la bielorussa a un giornalista - Solo perché ho pubblicato alcuni contenuti per dei brand pensate che me ne vada in giro a fare festa invece di allenarmi?". Tornando poi al campo, ha sottolineato: "Sto lavorando duro, ma sento anche che sto smettendo di rincorrere la perfezione in campo. So che è impossibile raggiungerla e cerco solo di fare il massimo con quello che ho a disposizione al momento".