US Open ATP

giovedì 3 settembre 2026 ore 19:00

Tristan SchoolkateRanking: 180
Flavio CobolliRanking: 6

0 - 0

Non iniziato

Cobolli-Schoolkate, diretta Us Open: segui la sfida del secondo turno oggi LIVE

Il numero 6 al mondo sfida l'australiano dopo la rimonta pazzesca contro Comesana al debutto. Cronaca e risultato in tempo reale
Valerio Minutiello
Valerio Minutiello

2 min

Pubblicato il 03.09.2026, 19:30 (Aggiornato il 03.09.2026, 20:06)

CobolliUs Open

Dopo la rimonta pazzesca contro Comesana, Flavio Cobolli affronta al secondo turno degli Us Open Tristan Schoolkate. La speranza è che questa volta il numero sei al mondo riesca a partire meglio per non dover compiere poi un'altra impresa. L'australiano è attualmente numero 180 nel ranking.

20:06

Cobolli-Schoolkate, l'inizio slitta

Tagger si è aggiudicata il secondo set con Anisimova, pareggiando i conti 6-3 3-6. Adesso è in corso il terzo set e inevitabilmente la sfida tra Cobolli e Schoolkate slitterà un po'. 

19:55

Schoolkate ha battuto Sonego l'anno scorso

L’anno scorso Schoolkate ha sconfitto Lorenzo Sonego al primo turno raggiungendo il suo best ranking alla posizione numero 95.

19:36

Cobolli-Schoolkate, nessun precedente

Quello tra Cobolli e Schoolkate è il primo incrocio in carriera, assisteremo quindi a una sfida inedita

19:33

A che ora inizia la sfida tra Cobolli e Schoolkate

Il match è in programma al termine della sfida tra Tagger e Anisimova sul Grand Stand. Al momento sono al secondo set con la statunitense in vantaggio 6-3 2-1. L'inizio è previsto intorno alle 20.15 ora italiana. 

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