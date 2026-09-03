US Open ATP
giovedì 3 settembre 2026 ore 19:00
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Non iniziato
Cobolli-Schoolkate, diretta Us Open: segui la sfida del secondo turno oggi LIVE
Dopo la rimonta pazzesca contro Comesana, Flavio Cobolli affronta al secondo turno degli Us Open Tristan Schoolkate. La speranza è che questa volta il numero sei al mondo riesca a partire meglio per non dover compiere poi un'altra impresa. L'australiano è attualmente numero 180 nel ranking.
20:06
Cobolli-Schoolkate, l'inizio slitta
Tagger si è aggiudicata il secondo set con Anisimova, pareggiando i conti 6-3 3-6. Adesso è in corso il terzo set e inevitabilmente la sfida tra Cobolli e Schoolkate slitterà un po'.
19:55
Schoolkate ha battuto Sonego l'anno scorso
L’anno scorso Schoolkate ha sconfitto Lorenzo Sonego al primo turno raggiungendo il suo best ranking alla posizione numero 95.
19:36
Cobolli-Schoolkate, nessun precedente
Quello tra Cobolli e Schoolkate è il primo incrocio in carriera, assisteremo quindi a una sfida inedita
19:33
A che ora inizia la sfida tra Cobolli e Schoolkate
Il match è in programma al termine della sfida tra Tagger e Anisimova sul Grand Stand. Al momento sono al secondo set con la statunitense in vantaggio 6-3 2-1. L'inizio è previsto intorno alle 20.15 ora italiana.
Us Open - New York
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