Darderi-Sweeny, terzo turno US Open: orario, quando si gioca e dove vederla in tv

Luciano Darderi ha conquistato il terzo turno degli US Open per il secondo anno consecutivo, superando il qualificato ceco Dalibor Svrcina al termine di un match infinito e ricco di colpi di scena. Il tennista azzurro, testa di serie numero 21 del tabellone, si è imposto con il punteggio di 6-3 6-7(5) 6-4 6-4 dopo una battaglia durata quasi quattro ore riuscendo ad eguagliare il risultato raggiunto lo scorso anno a Flushing Meadows , quando uscì di scena per mano di Carlos Alcaraz . Al prossimo turno non ci sarà, però, il tanto atteso derby con Lorenzo Musetti che, complice un problema fisico, si è dovuto arrendere all'australiano Dane Sweeny con lo score di 3-6 6-1 6-2 6-2.

Darderi-Sweeny, quando si gioca il match

Il match tra Darderi e Sweeny, valido per il terzo turno degli US Open, è in programma sabato 5 settembre con campo e orario ancora da definire.

I precedenti tra Darderi e Sweeny

Non ci sono confronti diretti tra i due tennisti.

Darderi-Sweeny, dove vederla in tv

La sfida verrà trasmessa in diretta in chiaro su SuperTennis e in streaming su SuperTennis+ e supertennis.tv. Anche Sky Sport detiene i diritti dell'evento e trasmetterà la partita: i canali di riferimento in tv sono Sky Sport Uno (201) e Sky Sport Tennis (203), mentre in streaming l'incontro sarà disponibile su SkyGo e NOW.

US Open, il montepremi

PRIMO TURNO - 119.840 €

SECONDO TURNO - 162.640 €

TERZO TURNO - 248.240 €

OTTAVI DI FINALE - 410.880 €

QUARTI DI FINALE - 667.680 €

SEMIFINALI - 1.241.200 €

FINALISTA - 2.396.800 €

VINCITORE - 4.708.000 €