Cobolli-Blockx, terzo turno US Open: orario, quando si gioca e dove vederla in tv

Dopo la rimonta al quinto set contro Francisco Comesana , è arrivata un'altra vittoria sudata per Flavio Cobolli che ha staccato il pass per il terzo turno degli US Open . Il tennista romano, testa di serie numero 5 del tabellone, ha superato Tristan Schoolkate con lo score di 3-6 6-3 6-4 7-5 al termine di un match che era iniziato in salita per tanti meriti dell'avversario prima che fosse proprio Flavio a prendere in mano il pallino del gioco. Al prossimo turno l'azzurro affronterà il belga Alexander Blockx , che ha avuto la meglio su Marco Trungelliti per 6-3 6-2 3-6 6-1.

Cobolli-Blockx, quando si gioca il match

L'incontro tra Cobolli e Blockx, valido per il terzo turno degli US Open, è in programma sabato 5 con campo e orario ancora da definire.

I precedenti tra Cobolli e Blockx

In perfetta parità, 1-1, il conto dei precedenti tra i due giocatori con Flavio che ha avuto la meglio nell'ultima sfida andata in scena poche settimane fa al terzo turno del Masters 1000 di Cincinnati con lo score di 7-5 4-6 7-5.

Cobolli-Blockx, dove vederla in tv

Il match verrà trasmesso in diretta in chiaro su SuperTennis e in streaming su SuperTennis+ e supertennis.tv. Anche Sky Sport detiene i diritti dell'evento e trasmetterà l'incontro: i canali di riferimento in tv sono Sky Sport Uno (201) e Sky Sport Tennis (203), mentre in streaming la partita sarà disponibile su SkyGo e NOW.

US Open, il montepremi

PRIMO TURNO - 119.840 €

SECONDO TURNO - 162.640 €

TERZO TURNO - 248.240 €

OTTAVI DI FINALE - 410.880 €

QUARTI DI FINALE - 667.680 €

SEMIFINALI - 1.241.200 €

FINALISTA - 2.396.800 €

VINCITORE - 4.708.000 €