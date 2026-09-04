Alcaraz-Wu, terzo turno US Open: orario, quando si gioca e dove vederla in tv

Carlos Alcaraz se la vedrà contro il cinese Yibing Wu nel match di terzo turno degli US Open. Lo spagnolo è l'unico big che ha davvero convinto in quest'avvio di Slam, caratterizzato da sorprendenti eliminazioni ed esordi particolarmente complicati (vedi Zverev). Tuttavia le incognite rimangono perché verosimilmente dopo uno stop così lungo Alcaraz potrebbe incontrare qualche difficoltà con il passare del torneo: in tal senso potrà dire molto un match insidioso come quello che lo vede opposto a Wu, giocatore che potenzialmente vale del suo ranking attuale di numero 113 e che pochi mesi fa a Wimbledon - contro Novak Djokovic - ha dimostrato di sapersi esaltare sui palcoscenici importanti.

Alcaraz-Wu, quando si gioca il match

L'incontro tra Carlos Alcaraz e Yibing Wu, valido per il terzo turno degli US Open, è in programma oggi, venerdì 4 settembre, non prima delle ore 19:00 sull'Arthur Ashe Stadium.

I precedenti tra Alcaraz e Wu

Carlos ha vinco l'unico confronto diretto, risalente al Masters 1000 di Shanghai del 2024: lo spagnolo s'impose per 7-6 6-3.

Alcaraz-Wu, dove vederla in tv

L'incontro verrà trasmesso in diretta tv in chiaro su SuperTennis, ma anche in streaming su SuperTennis+ e supertennis.tv. Pure Sky Sport detiene i diritti dell'evento e trasmetterà la sfida: i canali di riferimento in tv sono Sky Sport Uno (201) e Sky Sport Tennis (203), mentre in streaming la partita sarà disponibile su SkyGo e NOW.

US Open, il montepremi

PRIMO TURNO - 119.840 €

SECONDO TURNO - 162.640 €

TERZO TURNO - 248.240 €

OTTAVI DI FINALE - 410.880 €

QUARTI DI FINALE - 667.680 €

SEMIFINALI - 1.241.200 €

FINALISTA - 2.396.800 €

VINCITORE - 4.708.000 €