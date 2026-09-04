McEnroe su Alcaraz tra pronostici e paragoni con Borg: "È il mio preferito e non deve affrontare Sinner..."

La leggenda del tennis mette il focus sullo spagnolo e sul tabellone degli Us Open: tutti i dettagli

2 min

Pubblicato il 04.09.2026, 14:14

AlcarazMcEnroeUs Open

John McEnroe è contento per il ritorno al Alcaraz, che proprio oggi tornerà in campo a New York. Attraverso Tennis365, la leggenda della racchetta parla del futuro dello spagnolo e fa le carte agli Us Open: "Spero che Carlos abbia davanti a sé un futuro straordinario. È il mio tennista preferito, proprio come lo è per tantissimi tifosi. È incredibile per il nostro sport e ha una personalità fantastica. Speriamo tutti che stia bene e che possa continuare a eccellere per almeno altri dieci anni. A quel punto avrebbe 33 anni, sei in meno rispetto a Novak Djokovic oggi". 

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McEnroe esalta Alcaraz

"Il mio grande rivale Bjorn Borg giocò la sua ultima partita a soli 25 anni. È l’ultima cosa che vorremmo vedere accadere a Carlos. Sarebbe terribile se non riuscisse a tornare a essere il giocatore che è stato. Se riuscirà a rimanere in salute, potrebbe vincere almeno altri dieci Slam", ha aggiunto McEnroe, che ha aspettative altissime su Carlos.

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Senza l'ostacolo Sinner agli Us Open 

McEnroe continua e parla degli Us Open: "Ci sono ottime ragioni per considerare Alexander Zverev il favorito per il titolo. Anche se quest’estate le cose non sono andate particolarmente bene per lui, credo che oggi abbia più fiducia che mai. A Wimbledon ha giocato in maniera straordinaria e sembrava essere vicino al massimo del suo rendimento. Inoltre, non deve affrontare Jannik Sinner. Al meglio dei cinque set è semplicemente più difficile da battere, perché è un giocatore estremamente preparato dal punto di vista fisico" . 

 

 

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