Influencer cacciate agli Us Open, scoppia il caso: tenniste esasperate dai "comportamenti inopportuni"

Gli US Open sono iniziati ormai da quasi una settimana, eppure il tennis non è l'unico argomento di cui si parla. Tra le polemiche per l'elevato prezzo dei biglietti, l'odore di cannabis su alcuni campi e l'ingresso di una piattaforma di mercati predettivi tra i partner del torneo, per certi versi sono passati quasi in secondo piano gli incontri andati in scena finora. L'ultimo tema che ha fatto discutere è stata la massiccia presenza degli influencer, i quali sono stati richiamati a più riprese per aver disturbato il gioco. Durante il match tra Naomi Osaka e Anastasia Zakharova, ad esempio, l'arbitro Kader Nouni ha interrotto il gioco per rimproverare una serie di persone che si erano alzate in piedi nel bel mezzo dello scambio. Altre due influencer, invece, sono state addirittura cacciate dal torneo poiché hanno infranto il regolamento, pubblicando online una foto delle loro credenziali. E non sono poi mancate le proteste delle giocatrici stesse.