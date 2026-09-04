Paolini si arrende e saluta gli Us Open: Cirstea domina e vince in due set

Cala il sipario sugli US Open di Jasmine Paolini , sconfitta al terzo turno da Sorana Cirstea . 6-3 6-3 il punteggio in favore della rumena, sedicesima testa di serie, che impiega appena un'ora e 15 minuti per piegare la resistenza dell'avversaria e guadagnarsi la seconda settimana a Flushing Meadows. Paolini fa il possibile ma può poco contro una rivale in gran forma (a 36 anni sta vivendo la miglior stagione della carriera) e capace di trovare colpi vincenti con grande frequenza. Inoltre la toscana paga l'assenza di partite negli ultimi mesi a causa dell'infortunio al piede che l'ha tenuta ai box da Wimbledon in poi . Il suo torneo rimane comunque positivo, anche alla luce del fatto che si trattava del primo che disputava dallo Slam londinese, e rappresenta un punto di partenza in vista del finale di stagione.

Il racconto del match

Paolini parte forte, ottenendo il break in avvio e issandosi rapidamente sul 2-0. Fallisce però due chance per consolidare il vantaggio e in un batter d'occhio la situazione si capovolge. Cirstea conquista 12 punti di fila e passa a condurre, portandosi sul 4-2. Jasmine riesce a scongiurare il doppio break di svantaggio, ma il set è ormai compromesso: la rumena chiude 6-3 in appena 38 minuti. L'azzurra non resta a guarda e reagisce in avvio di seconda frazione, complice un prolungato passaggio a vuoto della rumena. Grazie a un parziale di 12 punti a 3 Paolini sale sul 3-1. Ancora una volta è però Cirstea a fare il bello e il cattivo tempo. Non appena gli errori gratuiti lasciano spazio ai vincenti la partita prende una piega ben precisa: cinque game di fila le consegnano il match e l'accesso agli ottavi.