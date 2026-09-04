"Qualcuno sta fumando marijuana", Sabalenka incredula sbotta in campo agli Us Open

Si è verificata una particolare interruzione sul Louis Armstrong Stadium nel bel mezzo del match tra Aryna Sabalenka e Kamilla Rakhimova , valevole per il terzo turno degli US Open . La bielorussa si è imposta con il punteggio di 6-3 6-4, regalandosi l'accesso alla seconda settimana (è il sedicesimo Slam consecutivo in cui ci riesce), tuttavia si è parlato soprattutto dell'inusuale episodio del quale è stata protagonista. Sono diventate rapidamente virali le immagini di Sabalenka che, prima di servire, ha guardato verso il pubblico con espressione contrariata, per poi scambiare due parole con il suo team, quindi avvicinarsi all'arbitro per lamentare un forte odore di marijuana .

La reazione di Sabalenka

L'impressione è che Aryna non credesse a ciò che stava succedendo. Dopo essersi lasciata scappare una risata incredula, si è rivolta alla giudice di sedia - Eva Asderaki-Moore - dicendole: "Qualcuno sta fumando marijuana". Poi la richiesta: "Puoi fare qualcosa? L'odore è davvero fortissimo lì". Quello del forte odore di cannabis sui campi è un problema del quale i tennisti si lamentano da anni. Tuttavia solitamente si verifica sul Campo 17, quello più vicino all'estremità dello USTA Billie Jean King National Tennis Center, mentre a Sabalenka è accaduto sul secondo stadio per importante. Lo US Open ricorda di essere in contatto con la polizia e il dipartimento dei parchi per far sì che la situazione sia sotto controllo, ma allo stesso precisa come non possa controllare ciò che accade in un parco pubblico come Flushing Meadows Corona Park. E, poiché nello stato di New York è legale fumare marijuana, si tratta di un problema con cui verosimilmente i giocatori dovranno continuare a fare i conti.