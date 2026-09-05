US Open: Shelton batte Shapovalov, scintille continue tra i due e una battaglia finita oltre le due di notte

Vince e convince Ben Shelton , che approda agli ottavi di finale degli US Open . Il beniamino di casa punta a diventare il primo statunitense al alzare il titolo a Flushing Meadows da Andy Roddick che trionfò nel 2003. Per il numero 8 del seeding è arrivato il successo su Denis Shapovalov , sconfitto con il punteggio di 7-6(3) 6-7(5) 6-3 6-4 dopo 3 ore e 24 minuti di gioco. Si tratta della quarta vittoria in quattro set nel torneo per Shelton, che aveva superato Tallon Griekspoor all'esordio e Hubert Hurkacz al secondo turno. Per un posto nei quarti di finale, Ben affronterà un ritrovato Stefanos Tsitsipas , autore di un successo importante su Jiri Lehecka .

Il racconto del match

Iniziata poco prima della mezzanotte newyorkese, la sfida andata in scena sull'Arthur Ashe è stata una battaglia senza esclusione di colpi. Tante le chance mancate nel primo set da Shapovalov, che in due occasioni si era trovato avanti di un break prima che fosse Shelton a mettere la testa avanti e ad imporsi al tie-break per 7 punti a 3. La reazione del canadese non si è però fatta attendere e stavolta è stato lui a recuperare due volte un break di svantaggio per pareggiare i conti conquistando il tie-break del secondo parziale. Tutto più facile nel terzo e nel quarto set per il giocatore di casa, dove a fare la differenza è stato un solo break.