Us Open, l'Itia indaga per un party organizzato da un bookmaker: tra i tennisti ci sarebbe anche Berrettini

È finito nell'occhio del ciclone un party organizzato a New York a pochi giorni dagli US Open e legato a DraftKings, operatore statunitense di scommesse, che vedrebbe coinvolte alcune delle più grandi stelle del circuito tra cui Serena Williams e Matteo Berrettini. Come riportato dal giornalista Ben Rothenberg, l’ITIA starebbe indagando su un evento organizzato il giovedì antecedente all'inizio del torneo al Crane Club di New York e promosso da Dave Grutman, re della movida di Miami e figura di riferimento per i tennisti in cerca di intrattenimento di lusso. I problemi sarebbero legati al fatto che la cena è stata organizzata per conto di DraftKings, nota piattaforma americana di scommesse sportive. Grutman ha infatti pubblicato su Instagram alcuni scatti con i giocatori davanti al wall con i loghi dello sponsor.