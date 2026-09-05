US Open, Darderi unico azzurro agli ottavi: sconfitto Sweeny in tre set

Prosegue la corsa di Luciano Darderi , ultimo azzurro rimasto in gara agli US Open dopo la sconfitta di Flavio Cobolli . Superando l'australiano Dane Sweeny con un netto 6-4 6-3 6-3, la testa di serie numero 21 del tabellone non solo ha riscattato l'eliminazione di Lorenzo Musetti , ma ha anche centrato il suo secondo ottavo di finale Slam in carriera, il primo sul cemento di Flushing Meadows. Al prossimo turno attende il vincente della sfida tra Alejandro Tabilo e Alexander Zverev , prima testa di serie e unico Top 10 superstite nella parte alta del tabellone.

Il racconto del match

Il confronto con Sweeny ha visto qualche alto e basso, ma Darderi è sempre stato in grado di mantenere il controllo della partita. Piazzato il break decisivo nel terzo game del primo set, l'azzurro ha gestito il vantaggio con autorità. Nonostante i tentativi dell'australiano di variare il ritmo tra accelerazioni e discese a rete, Luciano ha fatto valere la sua superiorità nel gioco. A fare la differenza è stata soprattutto la resa al servizio con Darderi che ha superato senza patemi i momenti meno brillanti ad inizio secondo e terzo set, mentre Sweeny è rimasto costantemente sotto pressione, chiudendo la sfida con ben sei break subiti.