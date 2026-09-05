US Open, Darderi unico azzurro agli ottavi: sconfitto Sweeny in tre set
Prosegue la corsa di Luciano Darderi, ultimo azzurro rimasto in gara agli US Open dopo la sconfitta di Flavio Cobolli. Superando l'australiano Dane Sweeny con un netto 6-4 6-3 6-3, la testa di serie numero 21 del tabellone non solo ha riscattato l'eliminazione di Lorenzo Musetti, ma ha anche centrato il suo secondo ottavo di finale Slam in carriera, il primo sul cemento di Flushing Meadows. Al prossimo turno attende il vincente della sfida tra Alejandro Tabilo e Alexander Zverev, prima testa di serie e unico Top 10 superstite nella parte alta del tabellone.
Il racconto del match
Il confronto con Sweeny ha visto qualche alto e basso, ma Darderi è sempre stato in grado di mantenere il controllo della partita. Piazzato il break decisivo nel terzo game del primo set, l'azzurro ha gestito il vantaggio con autorità. Nonostante i tentativi dell'australiano di variare il ritmo tra accelerazioni e discese a rete, Luciano ha fatto valere la sua superiorità nel gioco. A fare la differenza è stata soprattutto la resa al servizio con Darderi che ha superato senza patemi i momenti meno brillanti ad inizio secondo e terzo set, mentre Sweeny è rimasto costantemente sotto pressione, chiudendo la sfida con ben sei break subiti.
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