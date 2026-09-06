Alcaraz-Paul, ottavi US Open: orario, quando si gioca e dove vederla in tv

Sarà Tommy Paul l'avversario di Carlos Alcaraz negli ottavi di finale degli US Open . L'ultimo Slam dell'anno entra nel vivo con la seconda settimana e mette di fronte due giocatori che hanno sempre dato vita a sfide avvincenti. A scendere in campo con i favori del pronostico sarà il numero due del seeding, che non è ancora apparso al 100% ma ha superato senza difficoltà tutti e tre gli avversari affrontati. Guai però a sottovalutare Paul , ex top 10 e semifinalista Slam, peraltro reduce da un successo in cinque set ai danni di Alexander Bublik. In palio un posto nei quarti contro il vincente della sfida Shelton-Tsitsipas.

Alcaraz-Paul, quando si gioca il match

L'incontro tra Carlos Alcaraz e Tommy Paul, valevole per gli ottavi di finale degli US Open, è in programma oggi, domenica 6 settembre, non prima delle ore 20:00 sull'Arthur Ashe Stadium.

I precedenti tra Alcaraz e Paul

Alcaraz è avanti 6-2 nei confronti diretti e ha vinto le ultime cinque sfide. Oltre alle due volte in cui ha trionfato, però, lo statunitense ha dato del filo da torcere a Carlos anche in altre occasioni, riuscendo spesso a strappargli almeno un set. 3-0 infine il bilancio delle partite negli Slam, con lo spagnolo che ha avuto la meglio su tutte e tre le superfici (Wimbledon 2024, Roland-Garros 2025, Australian Open 2026).

Alcaraz-Paul, dove vederla in tv

La partita verrà trasmessa in diretta tv in chiaro su SuperTennis e in streaming su SuperTennis+ e supertennis.tv. Anche Sky Sport detiene i diritti dell'evento e trasmetterà la sfida: i canali di riferimento in tv sono Sky Sport Uno (201) e Sky Sport Tennis (203), mentre in streaming l'incontro sarà disponibile su SkyGo e NOW.

US Open, il montepremi

PRIMO TURNO - 119.840 €

SECONDO TURNO - 162.640 €

TERZO TURNO - 248.240 €

OTTAVI DI FINALE - 410.880 €

QUARTI DI FINALE - 667.680 €

SEMIFINALI - 1.241.200 €

FINALISTA - 2.396.800 €

VINCITORE - 4.708.000 €